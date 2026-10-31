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Ana Rajković, supruga poznatog fudbalskog golmana Predraga Rajkovića, podelila je na društvenim mrežama emotivnu objavu povodom njegovog rođendana i pokazala kako je izgledalo porodično slavlje u njihovom domu u Dubaiju.

Ana je objavila niz fotografija na kojima pozira sa suprugom i njihovo troje dece - ćerkicom i dvojicom sinova. Svi su bili lepo i svečano obučeni, nasmejani i raspoloženi, a zajedno su pozirali pored rođendanske torte, uživajući u posebnom porodičnom trenutku.

Ipak, posebnu pažnju privukla je poruka koju je Ana uputila svom suprugu, a u kojoj se osvrnula na godine koje su proveli zajedno.

- Srećan rođendan, živote moj!

Od tvoje 21. do 31. godine, zajedno kroz sve. Kroz sve najlepše trenutke, sve izazove i sve što nam je život doneo.

Foto: Printscreen

Voli te tvoja supruga najviše na svetu! Želim ti da zauvek budeš najbolji u svemu što radiš, a najviše da zauvek ostaneš čovek kakav jesi.

Volim te beskrajno! - napisala je Ana.

Podsetimo, Ana i Predrag Rajković godinama su zajedno, a tokom zajedničkog života izgradili su porodicu i dobili troje dece.

Njihov dom trenutno je u Dubaiju, gde golman nastupa za klub Al Itihad Kalba, a Ana na društvenim mrežama često deli porodične trenutke i detalje iz svakodnevice.

Ovoga puta pokazala je da je slavljeniku najlepši poklon bilo upravo vreme provedeno sa najbližima, dok je njena emotivna čestitka otkrila koliko joj znači zajednički put koji su prošli.

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