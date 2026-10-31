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Vest o odlasku Miše Kovača u 86. godini potresla je javnost nakon što je objavljena preko razglasa na splitskom Poljudu, označivši kraj jedne od najdugovečnijih i najuticajnijih karijera regionalne zabavne muzike. Iza sjaja scene i vanvremenskih hitova, njegov privatni život obeležila je nezamisliva tragedija.

Brak sa nekadašnjom misicom Anitom Baturinom, u kojem su dobili decu Edija i Ivanu, delovao je skladno sve do početka devedesetih, kada je porodičnu idilu nepovratno prekinuo gubitak sina.

Anita je kasnije svedočila o trenucima koji su prethodili tragediji i noći koja im je promenila živote. Šesnaestogodišnji Edi bio je zanesen ratnim pričama, društvom i navijačkom scenom kao član grupe „Bad Blue Boys”. Iako se majka oštro protivila prisustvu oružja u kući, pevač je sinu nabavio pištolj, smatrajući da je dečak zreo i odgovoran.

Taj potez doneo je katastrofalne posledice. Edi se u aprilu 1992. nije pojavio kod kuće, a u gluvo doba noći policija je roditeljima javila da im je sin hospitalizovan u Bolnici za traumatologiju. Premda su lekari u prvi mah davali ohrabrujuće prognoze jer je metak samo okrznuo čeoni deo mozga, situacija se ubrzo naglo zakomplikovala i dečaku više nije bilo spasa.

- Molila sam ga da to ne čini, da je detetu dao oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmerno poverenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama. A Edi se više nije odvajao od pištolja. Nosio ga je i u izlaske”. Nažalost, Edi je jedne večeri potegao taj pištolj na sebe, a iako su isprva lekari davali ohrabrujuće prognoze, mladić je dobio sepsu i preminuo. Porodična nesreća se nastavila kada je i njihova ćerka Ivana pala u kandže narkomanije.

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Edi preminuo zbog lekarske greške

Nakon što mu je u bolnici otekao stomak, prebačen je na KBC Rebro gde je ustanovljeno da je pacijent pun bakterija. Zbog lekarske greške, Edi je preminuo u najtežim mukama od sepse.

Gubitak sina potpuno je slomio pevača, a nekada srećna porodica počela je nezaustavljivo da se raspada. U toj agoniji, najveći teret u tišini ponela je njihova četrnaestogodišnja ćerka Ivana, koja je patila posmatrajući roditelje kako se guše u suzama. Anita je istakla da se i sama raspadala od tuge, ali da je pokušavala da ostane pribrana kako bi zaštitila devojčicu koja je u osetljivim godinama ostala bez voljenog brata.

- Edi je zbog nečije namerne ili nenamerne greške umro od sepse u najvećim mukama i to mi je i danas najteže da prihvatim.

Anita opisuje agoniju koja je uništila njihovu porodicu:

- I ja sam se raspadala, ali rekla sam Miši da se moramo da se priberemo zbog Ivane. Ona je bila u osetljivim godinama, imala je 14, ostala je bez voljenog starijeg brata, a onda je gledala i nas dvoje koji samo plačemo i ćutimo. Naša devojčica patila je sama.“

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Preent Screen Jutub, Printscreen

Biografija legendarnog pevača

Podsetimo, Mišo Kovač rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku, gde je proveo i detinjstvo. Tokom bogate karijere koja je trajala više od pola veka, izrastao je u prepoznatljiv simbol Dalmacije. Uz ovog muzičkog velikana često se navodi podatak da je prodao ubedljivo najviše ploča i ostalih nosača zvuka u Hrvatskoj.

Njegov rad ostavio je dubok trag, a pesme koje je stvarao postale su deo muzičke i kulturne baštine. Iza sebe je ostavio brojne večne evergrine, među kojima se izdvajaju čuveni hitovi „Ostala si uvijek ista“, „Dalmacija u mom oku“, „Malo mi je jedan život s tobom“, „Poljubi zemlju“, „Svi pjevaju, ja ne čujem“, „Ako me ostaviš“ i brojne druge pesme.

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