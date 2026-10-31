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Vest o smrti Miša Kovača potresla je region, a njegova životna priča ispisuje stranice velikih gubitaka, pa i pokušaja samoubistva.

Nakon velikog gubitka sina Edija i brojnih životnih problema, Mišo Kovač prolazio je kroz veoma teško životno razdoblje, tokom kojeg se suočio i sa ozbiljnom psihičkom krizom.

Mir je, kako je svojevremeno govorio, pronašao uz 30 godina mlađu astrologškinju Silviju Conte Calvi Marković. Njihov susret dogodio se u jednom zagrebačkom kafiću, kada mu je ona prišla i ponudila pomoć. Mišo je kasnije isticao da mu je upravo ona pomogla da se oslobodi zavisnosti od sedativa i da mu je promenila život. Nazivao ju je svojom spasiteljkom, ženom koja ga je izvukla iz najtežeg životnog perioda.

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Mediji su tada pisali i o tome da je Silvija, navodno, kroz astrološke analize predvidela da bi Mišo mogao sebi da oduzme život.

Pevač je pokušao samoubistvo pucajući sebi u grudi, a taj događaj ostao je jedan od najpotresnijih trenutaka njegove životne priče.

- Sve što se u meni skupljalo sedam godina, eksplodiralo je u trenutku. Istinu koju sve to vreme tražim još nisam našao. Tražim nešto, a znam da to ne mogu naći. Zapravo, istinu znam, ali hteo bih da je znaju i drugi ljudi. Hodam cestom, gledam decu, setim se sina. Ne mogu da objasnim taj čin, to je stvar trenutka. Čudo je što sam uopše ostao živ - rekao mi je Mišo u intervjuu za medije, tri nedelje nakon pokušaja samoubistva.

Učinio je to u trenutku teške depresije, kad je nestao i zadnji oslonac u njegovu životu, Mišo je poželeo da pođe za sinom. Dogodilo se, pričao je, u trenutku, bilo mu je svega dosta i povukao je obarač. Bio je umoran od laži, farse, prisetila se novinarka 24sata.hr intervjua:

Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

- Sedela sam na njegovu bolesničkom krevetu. Bio je slomljen, utučen, tiho je govorio i otvorio dušu. Ormarić uz krevet bio je pretrpan telegramima sa željama za brzo ozdravljenje. Tih dana, rekli su mi u bolnici, telefon na njegovom odeljenju nije prestajao da zvoniti. Žene su se predstavljale kao mame, sestre, supruge..., pa su tako, među komšijama, daljnjim rođacima i slično, Mišu na telefon tražile četiri supruge, dve mame i tri brata.

- Dok su jedni te 1999. po Zagrebu pisali grafite "Elvis je mrtav, Mišo je živ", drugi su nazivali redakcije i bunili se protiv medijske pažnje koja mu se posvećivala. Sredine nije bilo. Ili su pred njim bili na kolenima ili su mu okretali leđa. Pamtim da su taj naš razgovor nakratko prekinule i dve kuvarice zaposlene u bolnici. Donele su mu voće, rukovale se s njim i sa žaljenjem što su odabrale pogrešan trenutak, nakon nekoliko reči podrške, izašle iz sobe. Uz, dakako, obećanje da će ga ponovno posetiti.

- Nakon toga je retko nastupao, ali kad bi izašao na pozornicu, bilo je dovoljno da digne ruke, a cela dvorana padne u trans. Mir mu je vratila treća supruga Lidija Pintarić, koju je upoznao u jednom velikogoričkom kafiću.

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