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Vest o odlasku legendarnog Miše Kovača potresla je čitav region, zatvarajući jedno od najznačajnijih poglavlja u istoriji jugoslovenske zabavne muzike.

Otišao je čovek koji nije morao ni da zapeva da bi pokrenuo hiljade ljudi. Bilo je dovoljno da podigne ruku, pa da prepune dvorane, od Vardara do Triglava, uglas zapevaju svaki stih. Njegova publika nije bila samo publika, bila je deo njegove muzike.

Među brojnim hitovima, zlatnim pločama i festivalskim uspesima, jedna pesma posebno se izdvojila i postala svojevrsna lična karta njegove karijere, ali i muzička uspomena čitavih generacija vanvremenska balada "Ostala si uvijek ista".

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Pesma je nastala iz saradnje dvojice velikih autora: Đorđa Novkovića, koji potpisuje muziku i aranžman, i Željka Sabola, autora stihova. Premijerno je izvedena na Splitskom festivalu 1975. godine. Iako tada nije osvojila glavnu nagradu stručnog žirija, publika joj je dodelila priznanje mnogo vrednije od bilo koje festivalske statue - učinila ju je besmrtnom. Istoimena ploča dostigla je tiraž od stotina hiljada primeraka, a pesma je ubrzo postala nezaobilazan deo svakodnevice, od porodičnih domova i kafana do radijskih programa.

Njena posebnost krije se u jednostavnosti i životnoj istini. To nije samo ljubavna pesma, već gotovo filmska priča o susretu dvoje nekada bliskih ljudi, koje su godine, iskustva i životni putevi promenili, ali nisu izbrisali trag nekadašnje ljubavi. Upravo u toj tihoj emociji, prepoznatljivoj svakome ko je nekada nekoga izgubio, leži njena trajna snaga.

Tekst pesme "Ostala si uvijek ista"

Odavno već nisam

mislio o tebi

među nama dani

i godine stoje

nikada te više

pronašao ne bi

da se jučer nismo

vidjeli nas dvoje

Stigao sam kasno

stajao na cesti

i slučajno tebe

ugledao tada

ni slutili nismo

da ćemo se sresti

pod svijetlima ovog

bezimenog grada

Ref.

Pričaš mi o svemu

hodamo polako

odavno se nismo

isplakali tako

ostala si uvijek ista

i ove suze na licu tvom

ostala si uvijek ista

jedina žena na putu mom

ostala si uvijek ista

Emocija koja ne poznaje granice

Mišo Kovač Foto: Screenshot

Vremenom je njen refren prerastao okvire muzike i postao deo kolektivnog pamćenja. Na Mišinim koncertima publika nije samo pevala njegove pesme - ona ih je proživljavala. Svaki stih nosio je neku ličnu uspomenu, nečiju ljubav, rastanak, mladost ili neostvareni susret.

Mišo Kovač iza sebe je ostavio mnogo više od velikih hitova i bogate diskografije. Ostavio je emociju koja ne poznaje granice, pesme koje nadživljavaju svoje vreme i glas koji će se prepoznavati i onda kada generacije koje su ga slušale više ne budu među nama.

Jer neke pesme ne pripadaju samo onome ko ih je otpevao. One pripadaju svima koji su u njima pronašli deo sopstvenog života. A "Ostala si uvijek ista" zauvek će ostati jedna od njih.

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