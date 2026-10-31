OVE STIHOVE JE PEVALA CELA JUGOSLAVIJA! Otpevao ih je Mišo Kovač, a i danas ostaju tajna snaga i večna uspomena na legendarnog pevača
Vest o odlasku legendarnog Miše Kovača potresla je čitav region, zatvarajući jedno od najznačajnijih poglavlja u istoriji jugoslovenske zabavne muzike.
Otišao je čovek koji nije morao ni da zapeva da bi pokrenuo hiljade ljudi. Bilo je dovoljno da podigne ruku, pa da prepune dvorane, od Vardara do Triglava, uglas zapevaju svaki stih. Njegova publika nije bila samo publika, bila je deo njegove muzike.
Među brojnim hitovima, zlatnim pločama i festivalskim uspesima, jedna pesma posebno se izdvojila i postala svojevrsna lična karta njegove karijere, ali i muzička uspomena čitavih generacija vanvremenska balada "Ostala si uvijek ista".
Pesma je nastala iz saradnje dvojice velikih autora: Đorđa Novkovića, koji potpisuje muziku i aranžman, i Željka Sabola, autora stihova. Premijerno je izvedena na Splitskom festivalu 1975. godine. Iako tada nije osvojila glavnu nagradu stručnog žirija, publika joj je dodelila priznanje mnogo vrednije od bilo koje festivalske statue - učinila ju je besmrtnom. Istoimena ploča dostigla je tiraž od stotina hiljada primeraka, a pesma je ubrzo postala nezaobilazan deo svakodnevice, od porodičnih domova i kafana do radijskih programa.
Njena posebnost krije se u jednostavnosti i životnoj istini. To nije samo ljubavna pesma, već gotovo filmska priča o susretu dvoje nekada bliskih ljudi, koje su godine, iskustva i životni putevi promenili, ali nisu izbrisali trag nekadašnje ljubavi. Upravo u toj tihoj emociji, prepoznatljivoj svakome ko je nekada nekoga izgubio, leži njena trajna snaga.
Tekst pesme "Ostala si uvijek ista"
Odavno već nisam
mislio o tebi
među nama dani
i godine stoje
nikada te više
pronašao ne bi
da se jučer nismo
vidjeli nas dvoje
Stigao sam kasno
stajao na cesti
i slučajno tebe
ugledao tada
ni slutili nismo
da ćemo se sresti
pod svijetlima ovog
bezimenog grada
Ref.
Pričaš mi o svemu
hodamo polako
odavno se nismo
isplakali tako
ostala si uvijek ista
i ove suze na licu tvom
ostala si uvijek ista
jedina žena na putu mom
ostala si uvijek ista
Emocija koja ne poznaje granice
Vremenom je njen refren prerastao okvire muzike i postao deo kolektivnog pamćenja. Na Mišinim koncertima publika nije samo pevala njegove pesme - ona ih je proživljavala. Svaki stih nosio je neku ličnu uspomenu, nečiju ljubav, rastanak, mladost ili neostvareni susret.
Mišo Kovač iza sebe je ostavio mnogo više od velikih hitova i bogate diskografije. Ostavio je emociju koja ne poznaje granice, pesme koje nadživljavaju svoje vreme i glas koji će se prepoznavati i onda kada generacije koje su ga slušale više ne budu među nama.
Jer neke pesme ne pripadaju samo onome ko ih je otpevao. One pripadaju svima koji su u njima pronašli deo sopstvenog života. A "Ostala si uvijek ista" zauvek će ostati jedna od njih.
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