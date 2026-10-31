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Umro Mišo Kovač, jedan od najpoznatijih i najpopularnijih pevača zabavne muzike čija je karijera obeležila nekoliko generacija.

Tokom života borio se sa brojnim iskušenjima koja su dovela do toga da je u jednom momentu pokušao da izvrši samoubistvo.

Tuga i patnja počela je kada je njegov sin Edi kao vojnik ubijen 1992, ali Mišo i supruga Anita tvrdili su da se sve desilo pod čudnim okolnostima.

"Nakon Edijeve smrti više me ne zanima život", često je ponavljao Mišo. Mišo je posle nekoliko puta priznao da mu se tada ceo svet srušio.

Na tabletama je bila i Mišina supruga Anita, a nakon nekog vremena brak im se raspao. Priču o tome šta se tačno dogodilo njegovom sinu pevač nikada nije ispričao do kraja.

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

- Za razliku od papira koje smo mi dobili, a u kojima je stajalo da je naš sin umro od prostrela glave, takvog da bi na kraju mogao da živi, prava je verzija bila drugačija. U tim je dokumentima pisalo da je Edi umro od sepse izazvane velikom količinom bakterija u organizmu - rekla je jednom prilikom Anita.

Međutim, smrt sina bila je kap koja je prelila čašu i Mišo se razveo od supruge, a potom je otišao iz zemlje sa proročicom Silvijom Konte Kalvi Marković. Njegova ćerka Ivana nije podnela to što ih je otac ostavio.

U proročnici, pevač je video osobu koja će mu pomoći da vrati mir.

- Četiri godina sam bio polumrtav, ležao nakljukan sedativima ili sam bio na groblju - ispričao je Mišo, koji si je u međuvremenu pridodao i ime Mate.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Preent Screen Jutub, Printscreen

Ivana (39) sve je teže podnosila otuđenost oca. Nakon pogibije starijeg brata, očeve teške depresije i razvoda roditelja, posegnula je za heroinom.

- Ja sam bio toliko zaokupljen samim sobom i svojom depresijom da nisam ni primjećivao njenu zavisnost - rekao je pre nekoliko godina pevač. Ipak, Ivanu je jednom prilikom, polumrtvu pronašla Mišina sadašnja supruga Lidija i spasla joj je život.

Međutim, sve ovo ostavilo je prevelikog traga na duši pevača i on je 1999. godine pokušao da se ubije. Pištoljem je sebi pucao u grudni koš, ali je pronađen posle pola sata i lekari su uspeli da mu povrate život.

- Pokušaj samoubistva bila je samo kulminacija nagomilane tuge i očaja zbog gubitka sina - objasnio je kasnije Mišo Kovač.

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