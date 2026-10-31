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Danas je sve zemlje bivše Jugoslavije pogodila tragična vest o smrti Miša Kovača, čoveka koji je više od 60 godina svojim glasom, emocijom i pesmom uspeo da dopre i do najtvrđih srca.

Uprkos popularnosti, malo ko zna da je njegovo pravo ime zapravo Mate Mišo Kovač.

Mišo je iza sebe ostavio bogatu karijeru i pesme koje se ujedinjavale različite ljude. Uprkos svemu, sve je spajala ista emocija koju je on uspeo da probudi kod publike.

Za života je snimio više od 300 pesama, od kojih su zabeleženi tekstovi i studijski snimci za preko 260 numera, koje su objavljene na više od 30 studijskih i kompilacijskih albuma.

Ovako je on nekada izgledao:

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Printscreen, Printscreen/Youtube

Zahvaljujući ogromnom broju hitova, postao je apsolutni rekorder na prostorima bivše Jugoslavije sa više od 20 miliona prodatih ploča, kaseta i diskova.

Njegov ogroman opus najbolje ilustruje i luksuzno izdanje "Antologija" iz 2020. godine, na koje je uvrštena čak 131 numera po Mišinom ličnom izboru.

"Ako me ostaviš", "Ostala si uvijek ista", "Malo mi je jedan život s tobom", "Drugi joj raspliće kosu", "Proplakat će zora", "Noćas ćemo zemlji ko materi reći", "Svi pjevaju, ja ne čujem", "Poljubi zemlju", "Zalij to cvijeće suzama sreće", "Nikoga nisam volio tako", "Jedina prava bila je ona", "Dalmacija u mom oku", samo su neki od hitova koji su proslavili Mišu Kovača, a koji se nalaze na Antologiji.

Ko je on Mišo Kovač?

Osim zadivljujuće karijere, Mišo je iza sebe imao tešku i specifičnu životnu priču.

Ženio se tri puta: Ljubicom Komadinom, Anitom Baturinom, bivšom mis Jugoslavije, sa kojom je dobio sina Edija i ćerku Ivanu, i Lidijom Pintarić, sa kojom je ostao do kraja života.

Rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku, u vreme italijanske okupacije. Odrastao je u ulici iz koje su potekle još dve velike karijere – Vice Vukova i Arsena Dedića. Sa Dedićem će decenijama kasnije snimiti duet „Mi smo lišće s iste grane“.

Za mikrofon se odlučio sa šesnaest godina, nakon što je čuo nastup šibenskog pevača Ljube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. godine podelio prvo mesto na takmičenju „Prvi glas Šibenika“ sa Mirkom Vukšićem. Za nagradu je izabrao singl Elvisa Preslija – muzičara koji će obeležiti njegovu karijeru.

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Najteže godine

Devedesete su donele najteži period u njegovom životu. Godine 1992. njegov šesnaestogodišnji sin Edi smrtno je stradao u Zagrebu, pod nerazjašnjenim okolnostima.

Nakon Edijeve smrti održao je veliki koncert pod nazivom „Noć svijeća“ na splitskom Poljudu. Pevao je pred 50.000 ljudi. Posle koncerta objavio je da više neće nastupati. Ipak, nije održao obećanje.

Osim sina, tokom devedesetih izgubio je majku i mlađeg brata. Nakon nekoliko godina borbe sa depresijom, Mišo je u Zagrebu, u januaru 1999. godine, pucao sebi u grudi. Ipak, preživeo je.

Vratio se koncertom u Domu sportova, snimio nove albume i duete sa ćerkom Ivanom, a ponovo je pobedio i na Splitskom festivalu. Iz tog perioda najviše se izdvaja pesma „Dalmatino“. Godine 2012. dobio je Porina za životno delo.

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