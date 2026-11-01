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Svetlana Ceca Golubović, majka Jelene Golubović prošla je kroz ozbiljnu zdravstvenu intervenciju nakon što joj je u noći između 13. i 14. oktobra iznenada pozlilo. Zbog jakih bolova i nemogućnosti da ustane, Jelena je odmah pozvala Hitnu pomoć, a ubrzo se ispostavilo da je situacija mnogo ozbiljnija nego što je u prvi mah izgledalo.

Foto: Printskrin

Jelena je za Kurir otkrila kroz šta je njena majka prošla, ali i kako se sada oseća:

- Mama je, hvala Bogu, dobro. Puklo joj je slepo crevo, prepala sam se. Operacija je trajala do 12 sati uveče, ukupno dva i po sata. Sada ima rez od 25 centimetara do pupka. Skinuti su joj konci - ispričala je Jelena.

Kako je objasnila, ništa nije ukazivalo na to da bi moglo da dođe do tako ozbiljne situacije, budući da je njena majka inače veoma aktivna žena.

- Tog dana sam pozvala Hitnu pomoć, ona nije mogla da ustane. Inače je vrlo aktivna, ide na pijacu, kuva i tako dalje. Kada me je probudila, videla sam da je ozbiljna situacija, s obzirom na to da inače ima visoku toleranciju na bol. Kada je stigla Hitna pomoć, sumnjali su na nešto drugo, jer u tim godinama to što se njoj dogodilo nije uobičajeno. Šestog novembra puni 76 godina - otkrila je ona.

Jelena je u početku pomislila da je u pitanju virus, ali je ubrzo shvatila da se iza iznenadnih tegoba krije mnogo ozbiljniji problem.

- Prvo sam pomislila da je virus, a kada sam videla da nema temperaturu, shvatila sam da nije reč o virusu, već da je u pitanju slepo crevo. Ona je jedna u milion slučajeva da prolazi kroz takvu situaciju - rekla je Jelena.

Drama je dodatno bila pojačana čekanjem u Urgentnom centru, gde je njena majka provela nekoliko sati pre nego što je konačno uvedena u operacionu salu.

- Nakon tri, četiri sata u Urgentnom centru, tek oko deset uveče je počela operacija, 13. oktobra na 14. oktobar, na Pokrov Presvete Bogorodice - ispričala je Jelena.

1/7 Vidi galeriju Jelena Golubović nekad i sad Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Pri

"Pomislila sam sve najgore"

Najviše ju je, kako priznaje, mučila neizvesnost, jer tokom operacije nije uspevala da dobije informacije o tome šta se dešava sa njenom majkom.

- Tada nisam mogla da dobijem nikakvu informaciju, nisam znala ni da je u sali tako dugo. Pomislila sam sve najgore, sve vreme sam čekala informaciju da je operacija završena - prisetila se Jelena.

Na sreću, najteži trenuci su iza njih. Jelenina majka se sada oporavlja, a ona ne krije olakšanje što je ponovo uz nju.

- Sada se oporavlja, tu je sa mnom - zaključila je Jelena u razgovoru za Kurir.

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