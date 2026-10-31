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Legendarni hrvatski pevač Mišo Kovač preminuo je u 85. godini u svom domu u Splitu, a vest o njegovom odlasku odjeknula je širom regiona.

Iza sebe je ostavio veliki broj vanvremenskih hitova koji su obeležili generacije, kao i muzičku karijeru dugu više od šest decenija.

Kako je izvor potvrdio za Telegraf, Mišo Kovač biće sahranjen u Zagrebu, a ne u rodnom Šibeniku. Ipak, još nije poznato gde će tačno biti njegovo poslednje počivalište - u Aleji velikana ili na zagrebačkom groblju Mirogoj, gde je sahranjen i njegov sin Edi.

1/7 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Ko je on Mišo Kovač?

Ženio se tri puta: Ljubicom Komadinom, Anitom Baturinom, bivšom mis Jugoslavije, sa kojom je dobio sina Edija i ćerku Ivanu, i Lidijom Pintarić, sa kojom je ostao do kraja života.

Rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku, u vreme italijanske okupacije. Odrastao je u ulici iz koje su potekle još dve velike karijere – Vice Vukova i Arsena Dedića. Sa Dedićem će decenijama kasnije snimiti duet „Mi smo lišće s iste grane“.

Za mikrofon se odlučio sa šesnaest godina, nakon što je čuo nastup šibenskog pevača Ljube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. godine podelio prvo mesto na takmičenju „Prvi glas Šibenika“ sa Mirkom Vukšićem. Za nagradu je izabrao singl Elvisa Preslija – muzičara koji će obeležiti njegovu karijeru.

Najteže godine

1/6 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Devedesete su donele najteži period u njegovom životu. Godine 1992. njegov šesnaestogodišnji sin Edi smrtno je stradao u Zagrebu, pod nerazjašnjenim okolnostima.

Nakon Edijeve smrti održao je veliki koncert pod nazivom „Noć svijeća“ na splitskom Poljudu. Pevao je pred 50.000 ljudi. Posle koncerta objavio je da više neće nastupati. Ipak, nije održao obećanje.

Osim sina, tokom devedesetih izgubio je majku i mlađeg brata. Nakon nekoliko godina borbe sa depresijom, Mišo je u Zagrebu, u januaru 1999. godine, pucao sebi u grudi. Ipak, preživeo je.

Vratio se koncertom u Domu sportova, snimio nove albume i duete sa ćerkom Ivanom, a ponovo je pobedio i na Splitskom festivalu. Iz tog perioda najviše se izdvaja pesma „Dalmatino“. Godine 2012. dobio je Porina za životno delo.

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