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Nekadašnja voditeljka emisije "DNK", Natalija Simović, otkrila je zbog čega je došlo do prekida snimanja ovog projekta.

Nekada popularna emisija "DNK", koja se godinama emitovala na televiziji Pink, iznenada je skinuta sa programskih šema, a njena prepoznatljiva voditeljka Natalija povukla se iz medija, te je promenila zanimanje.

Odlukom nadležnih, odnosno odobrenjem Željka Mitrovića, emisija je stopirana, ali se nije ni nastavljala godinama kasnije, što su mnogi očekivali, koji su gledali ovaj projekat.

Natalija je objasnila ranije da gašenje emisije nema veze sa padom gledanosti ili interesovanjem publike.

Natalija Simović Foto: Printscreen/Instagram

-Emisije "DNK" nema zato što je to nešto što je vezano za zakonske regulative. To nema veze sa interesovanjem publike, niti sa učesnicima... Sve ima veze sa zakonskim regulativima - izjavila je Natalija za Alo! nedavno, a onda je dodala da radi na novom projektu:

-Istina je da se na mrežama i danas vraćaju te kultne scene iz emisije „DNK“, koju su ljudi toliko voleli. Što se mog angažmana posle ove duže pauze tiče, deo sam projekta koji ranije nisam radila. Sličan je Survajveru, pa gledaoci mogu da pretpostave otprilike kako izgleda - rekla je ona nedavno.

Ona se od tada oglašava redovno na mrežama, gde je pokazala kako uživa na egzotičnoj destinaciji, te je očigledno spojila i lepo i korisno.

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Jelena Karleuša Izvor: Privatna arhiva