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Slađa Poršelina ponovo je uspela da privuče pažnju cimera svojim ponašanjem i neobičnim performansom.

Ovoga puta odlučila je da pokaže kako bi izgledalo kada bi se ona našla u ulozi ćerke poznate pevačice Stoje.

Slađa se potpuno prepustila ulozi, a svojim pokretima i načinom ponašanja pokušala je da dočara zamišljenu situaciju.

Njen performans nije prošao nezapaženo.

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Jelena Karleuša Izvor: Privatna arhiva