Stars
SVI GLEDAJU U SLAĐU PORŠELINU! Evo šta je sada napravila
- Slađa Poršelina ponovo je privukla pažnju cimera neobičnim ponašanjem i performansom.
- Ovoga puta pokazala je kako bi izgledalo da je u ulozi ćerke pevačice Stoje.
- Potpuno se prepustila ulozi, a njen nastup nije prošao nezapaženo.
Slušaj vest
Slađa Poršelina ponovo je uspela da privuče pažnju cimera svojim ponašanjem i neobičnim performansom.
Ovoga puta odlučila je da pokaže kako bi izgledalo kada bi se ona našla u ulozi ćerke poznate pevačice Stoje.
Slađa se potpuno prepustila ulozi, a svojim pokretima i načinom ponašanja pokušala je da dočara zamišljenu situaciju.
Njen performans nije prošao nezapaženo.
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši