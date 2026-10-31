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Vest o smrti legendarnog hrvatskog pevača Miše Kovača potresla je čitav region, a brojne javne ličnosti opraštaju se od njega emotivnim porukama.

Među onima koji su se oprostili od velikana našao se i Toni Cetinski, koji je na društvenim mrežama podelio njegovu crno-belu fotografiju uz kratku, ali veoma emotivnu poruku.

- Zbogom, legendo i pozdravi mi tatu - napisao je Toni, dodavši stiker slomljenog srca.

Njegove reči posebno su dirnule javnost, budući da je Tonijev otac, poznati hrvatski pevač Mirko Cetinski, preminuo 15. oktobra u 79. godini, nakon duge i teške bolesti.

Toni se od oca tada oprostio potresnom objavom, priznavši da je ostalo još mnogo toga što je želeo da mu kaže, kao i da bi dao sve da može još jednom da ga zagrli.

Mirko Cetinski iza sebe je ostavio čak šest decenija bogate muzičke karijere, a ljubav prema pesmi i muzici preneo je i na svoje sinove Tonija i Matea.

Mišo Kovač će počivati u Zagrebu

1/7 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Podsetimo, Mišo Kovač preminuo je u 85. godini u svom domu u Splitu, a iza sebe je ostavio veliki broj vanvremenskih hitova koji su obeležili generacije, kao i muzičku karijeru dugu više od šest decenija.

Kako je izvor potvrdio za Telegraf, Mišo Kovač biće sahranjen u Zagrebu, a ne u rodnom Šibeniku. Ipak, još nije poznato gde će tačno biti njegovo poslednje počivalište - u Aleji velikana ili na zagrebačkom groblju Mirogoj, gde je sahranjen i njegov sin Edi.

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