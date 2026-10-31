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Voja Nedeljković je tokom dugogodišnje saradnje sa Sašom Popovićem doživeo je brojne anegdote. Osim njega, i Dragana Katić se našla u sličnim situacijama, a na njihove zahteve koje su svojevremeno uputili pokojnom Popoviću, usledili su njegovi hit odgovori.

1/6 Vidi galeriju Dragana Katić i Voja Nedeljković Foto: Kurir, Marko Karović, Antonio Ahel/ATAImages

Voja Nedeljković: Tražio sam četiri puta veću cifru

Jedno iskustvo je posebno privuklo pažnju, a odnosi se na pregovore oko honorara. Voja je otkrio da je imao običaj da se našali sa Popovićem, pa je tako jednom prilikom za svoj angažman zatražio čak četiri puta veći iznos od uobičajenog.

Voditelj je svojevremeno ispričao kako je izgledao taj razgovor sa Popovićem i šta se zapravo dogodilo kada je izneo svoj neobičan zahtev.

- Namerno zacepim cifru koja je nerealna čak i za Real Madrid, a ne za njega, kažem četiri puta veću cifru. Ja ga pitam da li hoće da mu kažem cifru na mesečnom nivou ili za celu sezonu do juna meseca, on odgovori da mu kažem prvo za mesec dana koliko bi to bilo...

Popović je na tu šalu odreagovao trenutno i bez oklevanja:

- On drži onako papir i olovku, stalno je piskarao, i ja kako sam izgovorio cifru on je u milisekundi odgovorio: 'Dobro, i koje oko mi daješ?'

Nedeljković je dodao da ih je sve uvek iznenađivala brzina kojom je Saša uspevao da odreaguje verbalno:

- Njegov odgovor se zalepio na moj tako brzo, kao da nas je neko prilepio u montaži.

Dragana Katić: Tražila sam realnu cifru

1/10 Vidi galeriju Saša Popović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Nikolić

Osim Voje, i Dragana Katić je ispričala svoje sećanje na trenutak u kom je pregovarala oko zarade za svoj angažman u emisiji "Nikad nije kasno":

- Ja kažem: 'Salence mogli bi malo da promenimo ugovor i platu', ja mu iskreno kažem da mi je malo. On me pita koliko bi ja htela, a ja mu kažem zaista realnu cifru, ne ovo kao Voja što se šalio nego zaista realno, normalno...

Međutim, Popović je imao specifičnu taktiku, pred početak svake sezone pitao bi je koliko ima godina, pa je tako odreagovao i kada je zatražila povišicu:

- Neverovatno, dokle god sam potpisivala ugovore on me je to pitao. I ja mu kažem koliko imam, a on onako opsuje i kaže: 'Pa znaš šta, od tebe su samo stariji Dunja Lango i Mića Orlović, ne znam da li mi se isplati da ja uopšte u tebe ulažem više, matora si bre Draganče.'

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