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Voditelj Milan Milošević otvorio je dušu o aktuelnim dešavanjima u rijalitiju „Elita 10” i bez dlake na jeziku prokomentarisao najintrigantnije odnose u Beloj kući. Pored detalja o ljubavnim varnicama, tajnim prepiskama i šokantnim potezima zadrugara, Milan se osvrnuo i na privatne odnose sa javnim ličnostima, uključujući i prijateljstvo sa pevačicom Stojom.

Posebnu pažnju privukao je njegov brutalan odgovor na skandalozne izjave Nenada Marinkovića Gastoza, kao i najava novih vanrednih ulazaka koji će tek napraviti pometnju na imanju.

- Ima svašta novo, počela je Elita 10, gorimo, najgledaniji smo, ja radim tri puta nedeljno noć. Pretres sa Milanom mi pada najteže. Pretres sam spremam, mnogo je veća odgovornost ponedeljkom. Klipove priprema produkcija, Veliki Šef, i ja to puštam, i onda komentarišemo.

- Moram da budem iskren, meni je najzanimljiviji odnos Stefana Karića i Anđele. Tu gori, gori hemija, gori strast. Oni se gledaju najčudnije. Od, ne znam, od ljudi koji se najviše mrze smo došli sad već posle toliko dana da se biraju za najbolje ankete, najpozitivniji jedni druge, stalno dopunjuju jedni druge, smeju se onako čudno kada komentarišu. E, to je ono pravo neko istinsko sviđanje između njih dvoje, a naravno da su najaktuelniji i najzastupljeniji Filip Car i Aneli. Meni je Anđela pokazala sve. Ono nisu bile prijateljske poruke. On je nju zvao da dođe i na Ibicu i svašta nešto. Ali viđali su se. Znaš, ono, dogovaranje. Pa mislim, ne kažem tajno. Dogovarali su izlaske i to, ona je sve meni pokazala, idemo večeras negde, čekaj me ovde, pa na Ušću su se jednom našli, preuzimanje nekih poklona za nekoga, svašta se tu nešto dešavalo, da li se sećaš toga? Pa onda, išli su na rođendan, kao, našli su se ispred, za Filipa Cara rođendan. Tako da, sve je to zakukuljeno, zamumuljeno do bola. Pa, znači, ko se pljuje, taj se voli" - počeo je Milan Milošević, pa priznao da misli da će ova Elita stvoriti neku ljubav:

1/5 Vidi galeriju Voditelj uvek u žiži interesovanja Foto: Boba Nikolić, Printscreen, Printscreen/Instagram

- 100%. Da, ljubav, ali i neki odnos će se iskristalisati do samog kraja. E pa evo, koliko dana prošlo, odnos se sve bliži, i jednostavno mislim da malo greše gledaoci što vrše toliki pritisak na njima dvoma, jer Stefan Karić baš ne voli, ne može da funkcioniše pod pritiskom. Mislim da bi se spontanije nešto desilo da ih ne pritiskaju gledaoci tako. Milion pitanja ima za njih dvoje, oni imaju grupe, ne znam kako to, šalju im poklone. Ljudi vole da vide njih dvoje. Nekako su oni par koji jednostavno spontano idu jedno uz drugo.

Na pitanje koliko je čudno to, da Stefan Karić svake godine kada ulazi u Elitu ostavi neku devojku, Milan je rekao:

- Pa nije to svake godine, to je dvaput bilo. Dva puta. Prošli put za Andreju, s kojom je i bio u vezi, ali malo duže, a sa ovom je ušao u vezu 2 dana pred ulazak u rijaliti. On je danas rekao, ja sam bio u izlasku, on je dan na ulazak rijalitija otputovao ujutru u 7 sati, u 8, za Beč, kod nje, i vratio se popodne letom i uveče ušao u Elitu. Sećaš da su mediji pisali: Stefan Karić neće ući u Elitu, slikao se u avionu. On je samo otišao tamo i verovatno su tada ozvaničili. Možda je to bio njen uslov. Ozvaniči me i...On se mnogo nervira, pošto sad je čuo da je ona napolju već se obelodanilo ko je ona i šta je ona, ali šalju mi fanovi, i Stefanovi, i da se ona ništa ne nervira, da vidim, kažu, ceo dan kači reklame za neke torte, za obrve, to što ona radi, ona radi trajnu šminku. Tako da verovatno to njoj sve prija. Što joj ne bi prijalo? Lepa ona, lep on, slobodni oboje, šta sad fali? Jedino je to što je čudno da već drugu sezonu ulazi slobodan, i samo pre 20 dana je rekao Gloriji, ovoj Lauri, da se drugačije ponašala na početku, možda bi sada bili zajedno. Ko zna. A znaš šta, da njega neka dovoljno zagreje, poznavajući Stefana Karića, znaš koliko bi on bio veran? Ko moj deda Đoka. Ne bi taj bio veran da je neka dovoljno njega odradila. Međutim, nije ni ga nijedna očigledno odradila, i eto. Ali mislim da jedina koja sad u Eliti ide uz njega je Anđela Đuričić. Pa sećaš koliko je Gastoz ludeo što ona ima veće reakcije prema Stefanu Kariću nego prema njemu? Naravno da su svi znali da su fejk Gastoz i Anđela.

O Aneli i Filipu Caru: "Strast je tinjala 3 godine"

- Ima strasti. Strasti koja je tinjala 3 godine, putem prepiski, poziva, video poziva, ko zna, baš isu se skidali goli jedno drugom na pozivima, nemoj me zezati. je sad, kako se već zove, online, zastupljen svuda. Oni su se 3 godine čuli i muvali. I dok je ona bila u vezi sa Janjušem, i sa Lukom, i sa ko zna kim, i sa Filipom Đukićem u odnosima, ona se čula s Filipom. Filip Car je uvek bio taj neko ko je bio u zaleđini. I ona je s njima, ona je govorila Filipu da nju ne interesuje Filip Đukić. GdeFilip Đukić da ide s njom? On je nju ugasio. Aneli ne voli veze koje su smor. On čovek je toliko dosadan. On je morao nešto od sebe da napravi da bi bio vizuelno atraktivan i dopadljiv, jer on nema energiju. On celu emisiju preleži ovako, sedi, ovako gleda u plafon, kao da je otet. Eto. Nema energije u njemu, nema mladosti, nema života, nema ništa. I takav je u vezi, još gori.

1/5 Vidi galeriju Milan Milošević u emisiji na Kurir TV Foto: Damir Dervišagić

- Laura mi je top. Iskreno da ti kažem, možda se čak i vidi malo da sam pristrasan, jer ja volim iskrene učesnike. Ja vidim kad ona ustane, po njenom stavu, odgovorima da je ona jako iskrena. Ja moram da imam 10 kombinacija, kaže. I onda verovatno i vidim po komentarima da je narod prepoznao tu njenu iskrenost.

- Glorija je luda kao struja. Ona verenika, kao da nikad nije ni bio. Kratko je bio, tako je, koliko je bio, toliko je i trajalo. Nju Marko Osmakčić nije zanimao u životu. Ona njega jeste. Ona je već završila sa Terezom, samo što joj niko nije rekao. Pa oni su stalno zajedno, ljube se, maze se ispod pokrivača, polako. Ali Tereza nije siguran. Tereza kad se zaljubi, to je gotovo, odmah pravi dete, i to će biti šou. Mislim da vrlo lako može Glorija da rodi Terzino dete. Da iz ove sezone izađe sa stomakom do zuba. Biće još ulazaka mnogo do Nove godine, iskreno da ti kažem. Biće ulazaka mnogo, biće mnogo promena. I svaki ulazak će donositi totalne obrte. Biće i manje bitnih ulazaka, ali nikad ne znamo koliko će ta osoba u međuvremenu da postane bitna. Tako da, pratićemo, videćemo. Ne mogu ni ja ništa unapred da ti kažem, nije to scenario da bih ti znao reći. Ali biće šou - pričao je Milan.

Milan Milošević o druženju sa Stojom i njenom sinu Milanu

- Mi se čujemo skoro svakog dana, mi ne pominjemo uopšte Milana. Mi nekako imamo taj odnos da nju rijaliti uopšte ne zanima. Niti ona to gleda. Ja joj verujem, što bi me lagala. Pričamo o ajvaru, o paprici, o kupusu, kiseli se, kad ćemo se videti, da idemo da jedemo nešto kvalitetno i tako. Ona kaže šta god on odluči, Milan, uvek tako kaže, to je njegova stvar, on nije mali. Pa jeste, znaš šta znači Stojin sin u šou, mislim. I sad u Pinkovim Zvezdama, i stvarno je pokazao da je vrlo talentovan za pevanje. Mislio je da je dovoljno što je Stojin sin, da će ući u rijaliti, da će to sad biti. Ne, ti moraš da se izboriš za svoje mesto. Možeš biti od Pantelije sin, to nema veze. Ti moraš da se izboriš, pa mali Peja je Zlatin sin, pa je ušao unutra, pa trebalo mu je vremena da počne da komentariše, da uđe u vezu sa Enom, pa ta je veza bila onako jako intrigantna i zanimljiva za gledaoce, pa su dobili more fanova. Vidim da je sad baci oko, kažu, na ovu malu Jovanu, maloletnicu.

"Neću da tužim Gastoza, ali katastrofalno je to što je rekao za mene"

Ono što još moram da te pitam, bila je goruća tema. U emisiji je gostovao Gastoz, i sve je šokirao izjavom za tebe. Pominjao je, pa pročitao si uostalom šta je sve izrekao. Kako komentarišeš sve to?

- Pa meni je to katastrofalno. Ja ne pratim te rijaliti učesnike bivše. Mislim, to što je izjavio je katastrofa. Ja sam odmah kontaktirao advokata, i advokat je ovde imaš tužbu Međutim, posle sam razmislio, ko zna na čemu je bio. Da li je bio pijan, da li je uzeo nešto, to što on voli da uzima, sam se hvalio. Nisam hteo da reagujem. Mene je iznenadilo, mene su iznenadile moje kolege koje su bile tu u emisiji, smejale se grohotom dok je on to pričao. Pritom emisija nije išla uživo. Ali ajde, sve je to nekako prošlo. Očigledno on na sve strane pokušava da bude aktuelan, čim je došao tu da priča o tome, da se bavi tim temama, neka komentariše, on i jeste komentator spolja. Nije mi krivo što ga nisam tužio. Ipak, meni je zanimljivo, ja sam mnogo voleo njegovu majku, Gocu, pokojnu. To je bila divna žena. Mi smo se stalno i čuli i dopisivali, dok je on bio učesnik u Parovima i kasnije. Iskreno da ti kažem, mnogo me pogodilo kad je njegova majka preminula. Bilo mi je baš žao. Ona je baš bila žena, nekako, podsećala me, nije toliko stara kao moja majka bila, nego podsećala me nekako na moju majku, ta njena briga, ona se mnogo brinula za sve. Bila je divna. Nikad ni za koga lošu reč. Baš je bila dobra žena. sa njim sam nekako bio, imao super uvek komunikaciju, kao novinar, nismo mi nikad bili prijatelji. Iznenadio me malo tako što je to rekao. Kao, on bi mene vezao i obesio na Brankov most, zavrteo i pio pivo i gledao kako se ja vrtim. Van pameti. Zašto? "Što bacam žiške", kaže on. Pa dobro. Evo, bacaš i ti, bacaj sad. Ko ti brani? Ja davno nisam čuo na televiziji da je neko to izjavio, za nekoga. Eto.

1/5 Vidi galeriju Voditelj uvek u žiži interesovanja Foto: Boba Nikolić, Printscreen, Printscreen/Instagram

O ulasku novih učesnika: "Gledaoci očekuju Dalilu"

- Pa iskreno da ti kažem, gledaoci očekuju Dalilu, očekuju Zvezdana, očekuju Anu Ćurčić, očekuju Kačavendu, sve ljude koji su na bilo koji način povezani sa sadašnjim učesnicima, koji su se već izdvojili kao stariji. Tako da očekujem sve. Ne znam konkretno ništa. Evo, stalno imaš ulaske, svakog petka, ponedeljka, sad kreće ludilo. Prednovogodišnja euforija je već počela. Očekujem da bude sve tako spontano i da ništa nije na silu, i da bude sve verbalno. Pink sve može. I Anđela sad prekosi Filipu Caru, kaže: "Biću sa Zvezdanom čim uđe". Anđelino učešće ove sezone mi se baš sviđa.

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