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Pevačica Saška Janković obradovala je svoje pratioce lepim vestima.

Ona je otkrila da je u drugom stanju, a svoju objavu na društvenim mrežama propratila je zanimljivim opisom koji je privukao pažnju.

Saška je uz fotografiju napisala: „Stanovnik zemlje koju vode najbolji studenti na svetu“, čime je na poseban način podelila srećne vesti sa javnošću.

Njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a komentari su se ispunili čestitkama i lepim željama.

Pratioci nisu krili oduševljenje, pa su joj poželeli mnogo sreće, zdravlja i ljubavi u predstojećem periodu.

Čini se da je pevačica na najlepši mogući način započela novo životno poglavlje, a njena objava izazvala je veliko interesovanje na društvenim mrežama.

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