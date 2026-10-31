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SAŠKA JANKOVIĆ TRUDNA! Pevačica zanimljivom objavom podelila lepe vesti
- Saška Janković otkrila je da je trudna i lepe vesti podelila objavom na društvenim mrežama.
- Uz fotografiju je napisala zanimljiv opis, a objava je brzo privukla pažnju pratilaca i brojne čestitke.
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Pevačica Saška Janković obradovala je svoje pratioce lepim vestima.
Ona je otkrila da je u drugom stanju, a svoju objavu na društvenim mrežama propratila je zanimljivim opisom koji je privukao pažnju.
Saška je uz fotografiju napisala: „Stanovnik zemlje koju vode najbolji studenti na svetu“, čime je na poseban način podelila srećne vesti sa javnošću.
Njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a komentari su se ispunili čestitkama i lepim željama.
Pratioci nisu krili oduševljenje, pa su joj poželeli mnogo sreće, zdravlja i ljubavi u predstojećem periodu.
Čini se da je pevačica na najlepši mogući način započela novo životno poglavlje, a njena objava izazvala je veliko interesovanje na društvenim mrežama.
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