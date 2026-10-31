Slušaj vest

Pevačica Saška Janković obradovala je svoje pratioce lepim vestima.

Ona je otkrila da je u drugom stanju, a svoju objavu na društvenim mrežama propratila je zanimljivim opisom koji je privukao pažnju.

Saška je uz fotografiju napisala: „Stanovnik zemlje koju vode najbolji studenti na svetu“, čime je na poseban način podelila srećne vesti sa javnošću.

Njena objava ubrzo je izazvala brojne reakcije, a komentari su se ispunili čestitkama i lepim željama.

Pratioci nisu krili oduševljenje, pa su joj poželeli mnogo sreće, zdravlja i ljubavi u predstojećem periodu.

Čini se da je pevačica na najlepši mogući način započela novo životno poglavlje, a njena objava izazvala je veliko interesovanje na društvenim mrežama.

Ne propustiteStarsNova balada Saške Yanx donosi iskrenu emociju i posvetu biseru zapadne Srbije VIDEO
Slika zaslona 2026-07-23 u 18.20.44.png
StarsNa kraju godine Saška Janks objavila čak tri nove pesme - Trilogija u jednom danu
Saška Janković i Aleksandar Sofronijević
Pop kulturaPREVIŠE PUTA SAM BILA DRUGA ILI TREĆA! Saška Janković otkrila kako se oseća pred Pesmu za Evroviziju
whatsapp-image-20240229-at-8.33.11-pm-1.jpg
Stars3 PUTA BILA NA EVROVIZIJI, 7 PUTA NA BEOVIZIJI: Sashka Yanx se vraća na PZE moćnija nego ikada, njen nastup će vas oboriti s nogu
sara.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

00:10
Jelena Karleuša Izvor: Privatna arhiva