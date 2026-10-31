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Nakon što je ceo region potresla vest o smrti Miše Kovača, prijatelji i saradnici iz javnog sveta se opraštaju od legendarnog pevača koji je ostavio dubok trag kao izvođač, ali i kao čovek.

Dugogodišnja prijateljica pokojnog Kovača, Alka Vuica oglasila se nakon tužne vesti i podelila svoje sećanje na njega.

1/8 Vidi galeriju Alka Vuica Foto: Story.hr/Promo, Printskrin Youtube, Printskrin

Pevačica je priznala da je znala da je Mišo bio jako bolestan, ali je i otkrila šta joj je tokom života često govorio:

- Otišao je Mišo Kovač. Ta vest me je iznenadila iako smo svi znali da nije dobrog zdravlja. Ali otišla je još jedna legenda i žao mi je što ga nismo odslušali barem još jednom na nekom velikom koncertu, mada sam bila na zadnjem njegovom velikom koncertu. Mišo je mene jako voleo, kad god bi me video suze bi mu krenule. Uvek je govorio o pesmi koju sam mu napisala kad je sarađivao sa Zrinkom Tutićem. Jedna vrlo intimna pesma o Bogu i onda bi mu uvek suze krenule, i govorio bi mi: "Kakvu si mi pesmu napisala", a ja sam čak i zaboravila na nju - rekla je Alka Vuica za Telegraf.

Ona je dodala da joj je ostala žal zbog toga što mu nije češće pisala, te je ispričala po čemu će ga pamtiti:

- Žao mi je da mu nisam više pisala. Ostaće uvek zapamćen u našim srcima kao posebna osoba, drugačija, sa onako vrlo jakom harizmom i ostaće naravno njegove pesme zapamćene u narodu, njegov specifičan vokal, specifična emocija koju je prenosio svojim pevanjem. Upravo Mišo Kovač je pravi dokaz da nije bitno kakve glasovne mogućnosti imaš, nego koliko emocija prenosiš na narod svojim pevanjem. Tako da o Miši Kovaču sve najbolje. Neka mu je pokoj večni - zaključila je ona.

1/7 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Oprostio se i Toni Cetinski

Među onima koji su se oprostili od velikana našao se i Toni Cetinski, koji je na društvenim mrežama podelio njegovu crno-belu fotografiju uz kratku, ali veoma emotivnu poruku.

- Zbogom, legendo i pozdravi mi tatu - napisao je Toni, dodavši stiker slomljenog srca.

Inače, kako je izvor potvrdio za pomenuti medij, Mišo Kovač biće sahranjen u Zagrebu, a ne u rodnom Šibeniku. Ipak, još nije poznato gde će tačno biti njegovo poslednje počivalište - u Aleji velikana ili na zagrebačkom groblju Mirogoj, gde je sahranjen i njegov sin Edi.

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