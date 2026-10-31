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Pevač i nekadašnji takmičar "Zvezda Granda" Ivan Simić iskreno je progovorio o nimalo prijatnoj situaciji koja ga je zadesila kada su mu hakeri sa bankovnog računa skinuli čak 130.000 dinara. Međutim, pevač je ispričao kako je uspeo da reši problem.

- Pa razrešilo se, mislim, ali desilo se to da sam, dok sam spavao, da su mi opljačkali račun, da su mi skinuli novac sa računa hakeri. Nisam iskreno znao šta me snašlo. Mislim, skinuto mi je oko 130.000. Mislim, to nije malo, znaš. Ajde da je 10.000, pa da i zažmurim, ali razumeš... I mislim, moglo je da se nastavi. Ja sam dobro primetio. Pa sam prijavio sve banci, i onda smo tu ušli u proces. - ispričao je Ivan.

1/7 Vidi galeriju Mladi pevač i nekadašnji takmičar Zvezda Granda, Ivan Simić, opljačkan je pred nastup Foto: Printscreen

Pevač je otkrio i da je doživeo pravi šok kada je primetio da mu je novac nestao sa bankovnog računa. Istakao je da nije kliknuo ni na kakav link niti je bilo šta odobrio, ali da je situacija na kraju ipak uspešno rešena.

- I mislim, baš je bilo neprijatno, iskreno. Zato što nisam imao pojma da tako nešto uopšte može da se desi, iskreno. Pogotovo što ništa ja svojom greškom nisam ni kliknuo ni odobrio, nego mi je bukvalno skinut sa računa novac. Kako, zašto, nemam pojma. Ali sanirali smo sve. Mislim, trajalo je, ali smo sanirali - rekao je pevač, prenosi Blic.

"Podigao sam ozbiljan kredit"

U jednom razgovoru za Kurir, Ivan Simić je priznao da dosta ulaže u svoju karijeru, istakavši da je do sad za taj novac mogao da kupi nekoliko skupocenih automobila:

- Biću iskren. Podigao sam kredit za ovih par projekata i to ozbiljan kredit. Ali, ja ovo volim, ovo jeste skup sport. Ja sam mogao da kupim par dobrih automobila za sve ovo što sam uložio u pesme i spotove. Svi ulažemo u sebe i verujemo da će se ovo isplatiti i hoće!

1/4 Vidi galeriju Ivan Simić Foto: Preent Screen

BONUS video, intervju Ivana Simića za Kurir: