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Bivša rijaliti učesnica i starleta Ava Karabatić privukla je veliku pažnju javnosti svojom najnovijom objavom na društvenim mrežama. Ona se oglasila u vreme kada se obeležava Noć veštica, odnosno pravoslavni praznik Sveti Luka i blagdan Svi sveti.

Ava Karabatić je na svom Instagram profilu podelila uspomenu sa svojim pokojnim ocem, držeći ga pod ruku dok su doterani šetali gradom, a uz to je poslala snažnu i simboličnu poruku koja je pokrenula lavinu komentara.

Dok su društvene mreže preplavljene maskama i motivima Noći veštica, starleta je jasno izrazila svoj stav i naglasila važnost sećanja na voljene i negovanja unutrašnjeg mira:

"Dok se drugi maskiraju u utvare i veštice, mi slavimo Svetog Luku! Srećan praznik svetih svima koji slave svetlost, dobrotu i život, a ne tamu. Upalite sveću za svoje najmilije i proverite je li vam srce ispunjeno mirom, a ne strahom!", napisala je Ava u opisu fotografije, dodavši heštegove "SviSveti" i "MirBožji".

Podsetimo, Ava je bila izuzetno vezana za oca, koji joj je godinama bio najveći oslonac i redovno ju je pratio tokom javnih nastupa. Ova emotivna objava dirnula je njene pratioce, koji su joj u komentarima uputili brojne reči utehe, podrške i poštovanja zbog načina na koji čuva sećanje na njega.

1/7 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram

Prijavila dečka za nasilje

Inače, Ava Karabatić, koja je nedavno pobegla iz doma u Resniku, u kome je živela sa svojim doskorašnjim emotivnim partnerom, te ga ponovo prijavila za nasilje, oglasila se pre nekoliko dana na Instagramu.

- Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici - napisala je Ava, a na svom Instagramu objavila je i fotografiju na kojoj je pokazala i povrede, koje ima, nakon što je, kako tvrdi bila žrtva nasilja.

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