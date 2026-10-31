Slušaj vest

Pravoslavni vernici danas obeležavaju Svetog Luku, a ovim povodom posebnu atmosferu u porodičnom domu upriličile su Goca Tržan i njena ćerka Lena.

Gocina naslednica podelila je na svom Instagram profilu fotografiju slavske trpeze i pokazala kako su se njih dve pripremile za ovaj praznik.

Na stolu su se našli tradicionalni slavski kolač, sveća, vino i žito, ali i bogato predjelo i nezaobilazna ruska salata. Trpeza je bila pažljivo pripremljena i dekorisana, a prizor iz njihovog doma odiše toplinom i porodičnom atmosferom.

Goca Tržan i ćerka Lena proslavljaju Svetog Luku Foto: Printscreen Instagram

Novo životno poglavlje

Podsetimo, ćerka Goce Tržan nedavno je započela novo životno poglavlje, budući da je upisala fakultet. Pevačica je otkrila da se Lena dvoumila između dve opcije, ali da je na kraju odlučila da studira psihologiju.

- Ona sa tim živi ceo život, to je njoj deo odrastanja, nisam ja njoj Goca Tržan, ipak sam ja njoj samo mama. Ona ima 19 godina, brucoš je, upisala je psihologiju, tako da joj želim puno sreće sa tim. Imala je želju da studira i produkciju na FDU, međutim pobedila je luda majka koju treba lečiti, tako da je upisala psihologiju - otkrila je pevačica i dodala:

- Ja dijagnozu imama odavno. Važno je da ima svoja interesovanja i da se ostvari kako ona hoće - rekla je pevačica za "Grand".

Inače, ovako je izgledalo Lenino punoletstvo:

1/9 Vidi galeriju Goca Tržan večeras u jednom restoranu u Beogradu proslavlja 18 Foto: Kurir

BONUS video: