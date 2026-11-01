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Dea Đurđević pre tri meseca postala je mama male devojčice, kojoj su ona i njen suprug Lazar dali ime, Iris.

Voditeljka svaki trenutak koristi da što više vremena provede sa svojom naslednicom, a sada se oglasila na Instagramu i obratila se svojoj ćerki.

- Za moju ćerku, ako ikad postoji sutra, a mi ne budemo bile zajedno, postoji nešto što moraš zauvek da pamtiš: Ti si hrabrija nego što veruješ, jaša nego što izgledaš, pametnija nego što misliš. Ti si moj vazduh, tvoja mama - stoji u njenoj objavi.

Podsetimo, Dea Đurđević nedavno je sudbonosno "da" svom izabraniku rekla i u Hramu Svetog Save, a na gala svadbi koju su nakon toga priredili, bila je prisutna i njihova naslednica.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Marko Kranjc, Kurir

"Muž joj je prvi promenio pelene"

Ona je nedavno otkrila koji su strahovi sa kojima se suočila od kada je postala majka.

- Mama je bila emotivna, ovo je njen najlepši period kao i moj. Sada je moja prva i osnovna kvalifikacija mama od Iris, pa sve ostalo. Sve stižem, suprug i ja zajedno sve radimo, mama uleti kada treba pomoć. Sad sam se i ja privikla. U početku mi je bilo nezgodno, kako ću je ja sa rukom nahraniti, presvući... Sada je bolje. Muž joj je prvi promenio pelene, sve radimo ko prvi stigne i ko je odmorniji. Mnogo sam srećnija nego ranije - rekla nam je ona i dodala da joj je ćerka oplemenila život. Ona je rekla da ona i suprug planiraju proširenje porodice i još dece.