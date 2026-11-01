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Milan Milošević otvoreno je progovorio o otkazima i glasinama koje kruže društvenim mrežama u vezi sa gašenjem rijalitija „Elita“, kao i o navodnom strahu za sopstveni angažman. Bez ustručavanja je poručio da je potpuno miran jer radi posao koji publika obožava, istakavši da su jedino čelnici televizije nezamenjivi.

Pored toga, voditelj je otkrio do kada će tačno trajati aktuelna sezona, ali i ogolio u kakvim je zaista odnosima sa kolegama voditeljima van kamera.

"Radim svoj posao i ne plašim se"

- Svi smo mi zamenjivi, osim Milice i Željka. Zašto ja da se plašim, naravno da se ne plašim ništa, radim svoj posao. Narod voli da gleda Elitu, čega bi se plašio, ako radim nešto što gledaoci vole, nemam šta da se plašim, za svoj posao pogotovo. Opušten sam, narod voli da komentariše to po mrežama, to su sve fanatici, veruj mi, ja pratim baš ko to piše, uđem malo dublje nekad kad me neko iziritira, ali vidim o čemu se tu radi. To su ljudi dokoni koji nemaju svoje živote, pa pišu svašta nešto po mrežama, te gasi se ovo, gasi se ono, jeste, sad. Ne radim ja u gasovodu. Tako da, Elita postoji zbog naroda - pričao je Milan Milošević, pa nastavio:

1/7 Vidi galeriju Milan Milošević mučio muku sa zdravljem. Foto: ATA images, Petar Aleksić, Printscreen

- Trajaće do jula ova sezona. Nisam ni komunicirao s kolegama, niti se ja nešto toliko čujem s njima vezano za bilo kakva dešavanja, osim vezano za Elitu. Ukoliko treba da menjamo jedni druge, da prokomentarišemo dešavanja vezano za Elitu, tu smo uvek na mreži, Maša, ja, Darko, Dušica, Šopićka, ali sve ostalo preko, ne. - rekao je voditelj.

Željko Mitrović o otkazima

Podsetimo, Željko Mitrović je u svom obraćanju rekao da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još.

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko.