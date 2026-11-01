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Vest, da je preminuo pevač Mišo Kovač, rastužila je mnoge. Njegov lik i delo nikada neće biti zaboravljeni, a nakon smrti pevača mnogo se koleginica i kolega oprašta od njega. Danas se oglasio i Zdravko Mamić, koji je podelio fotografiju sa Mišom iz bolničke sobe.

Ovom fotografijom, Zdravko se oprostio od Kovača emotivnim rečima

Mamić je otkrio da mu je Mišo bio uzor još od detinjstva, da su njegove pesme obeležile mnoga slavlja, ali i da je pevač bio uz njega tokom borbe za Dinamo i hrvatski fudbal.

"Dragi moj prijatelju,

Dan tvog rođenja, 16. jul, ujedno je i dan mog rođenja. Kad sam ja došao na svet, ti si brojao punih 18 godina. A kad sam naučio da razaznajem glasove i jasno gledam, za mene si postojao samo ti: tvoja slika i tvoj glas.

Ceo život svako moje veselje, a bilo ih je mnogo, bilo je obeleženo mislima na tebe. Bio si mi uzor i ikona, i nije mogla da prođe nijedna zabava a da se nije zapevala tvoja pesma.

Pred očima mi je slika hotela Lav u Splitu: jedan mali dečak sam na plaži hotela Lav, a cela plaža otvorenih usta gleda kako prolaziš. Sećam se tvog divnog koncerta u Saloonu, kad sam klečao ispred tebe i zajedno sa tobom pevao našim dragim prijateljima. Sećam se tebe iz bolnice Dubrava i iz Krapinskih Toplica, sećam se naših telefonskih poziva i razgovora.

Kao što si ti meni bio uzor pesmom i izgledom, tako sam ja od tebe dobijao nesebičnu i bezuslovnu podršku u svim svojim borbama za jak Dinamo i jak hrvatski fudbal. Branio si me, divio si mi se, iako nikada nisam upoznao većeg navijača mog rivala Hajduka nego što si ti.

Mnogi to ne znaju, pa ću podsetiti: uoči stotinak i više međunarodnih utakmica koje je Dinamo igrao u Evropi, noć pre nastupa Dinamova delegacija, prijatelji i sponzori iz svakoga grada pozvali bi tebe i otpevali ti na telefon neku od tvojih pesama.

Ljubim tvoje srce, dragi prijatelju, tvoju muziku, tvoju žrtvu, tvoje hrvatstvo.

Zauvek te voli tvoj prijatelj,

Zdravko."

1/7 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Podsetimo, legendarni pevač Mišo Kovač preminuo je juče, 31. oktobra u svom domu u Splitu, kako prenose hrvatski mediji, a vest o njegovom odlasku rastužila je brojne kolege, prijatelje i poštovaoce širom regiona.