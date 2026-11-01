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Bojana Lazić, jedno je od najprepoznatljivijih lica sa malih ekrana. Voditeljka vodi čak dve emisije na ružičastoj televiziji, a malo ko zna koju školu je završila.

Bojana nije pričala o tome, doduše, niko je nije ni pitao, a sada je istina o njenom obrazovanju isplivala na videlo.

Lazićeva je studirala na Fakultetu za kulturu i medije Univerziteta Megatrend u Beogradu.

Ono što je zanimljivo kada je reč o biografiji poznate voditeljke jeste da je učestvovala na izboru za mis Srbije i Crne Gore.

Tokom snimanja spota grupe Flamingosi upoznala je glumca Žarka Lazića, sa kojim je kasnije bila u braku i dobila sina, na kojeg je danas veoma ponosna.

1/6 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Kurir, Printscreen Instagram, Printscreen

Promenila izgled

Bojana Lazić odlučila je da osveži svoj izgled i napravi promenu kada je reč o frizuri, a novim izdanjem iznenadila je pratioce na društvenim mrežama.

Naime, voditeljka je gotovo čitavu deceniju bila prepoznatljiva po svojoj plavoj kosi, koja je postala njen zaštitni znak, ali je sada poželela malo drugačiji izgled. Ipak, nije se odlučila za drastičan zaokret, pa svoju svetlu kosu nije zamenila tamnim tonovima, već je odabrala suptilnu promenu koja se i te kako primećuje.

Voditeljka je svoju plavu kosu osvežila pramenovima u još svetlijim nijansama, čime je dobila novu dimenziju i dodatni sjaj. Rezultatom je očigledno bila zadovoljna, pa je fotografiju iz frizerskog salona podelila sa svojim pratiocima i pokazala kako sada izgleda.