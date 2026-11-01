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Miljana Kulić u ugovoru koji je potpisala za Elitu 10, jedna od stavki je bila i da u određenim momentima napušta Šimanovce kako bi provela vreme sa svojim sinom. Produkcija je te uslove ispoštovala, pa je Miljana juče napustila rijaliti kako bi se videla sa porodicom.

Međutim, i ako je njen izlazak trebao da prođe u miru i sreći, kako je Kulićeva otkrila čim se vratila u rijaliti, doživeli su saobraćajnu nesreću. U kolima je bila Miljana, Marija Kulić kao i njen sin Željko.

– Pitao sam Miljanu, kakvu je nezgodu imala, saobraćajnu su imale ona i Marija – ispričao je zabrinuti Ivan.

Ubrzo nakon toga, Miljana se pojavila u pušionici, gde ju je Ivan odmah sačekao kako bi saznao sve detalje i proverio da li je mali Željko dobro. Usledio je kratak razgovor:

– Miljana, šta se desilo? – upitao je Ivan.

– Imala sam saobraćajnu nesreću! – potvrdila je Kulićeva bez oklevanja.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić i Uroš Stanić Foto: Printscreen Instagram

Kako je Željko? – zabrinuto je upitao Ivan.

– Hvala Bogu, dobro je! – otkrila je Miljana.

Marija o diskvalifikacijama ćerke

Marija ističe da ume dobro da procenjuje ljude, te da uvek zna kada se neko njoj ili Miljani približi iz koristi.

- Naravno da mogu da se umešaju u ljubavne odnose, kada je isključivao sa jedne strane korist, zato su se tako i završile. Ja odmah procenim šta taj muškarac želi od moje ćerke, pokazalo se da su svi želeli korist. Zola je gledao novčanu koristi, a skraćeni (Bebica) želeo je da postane poznat i da uzme novac. Miljanu nisu voleli, samo su je gledali kao osobu koja može da zaradi - rekla je Marija.

- Ona je na svoju štetu bila diskvalifikovana, a molila je da uđu i njeni partneri. Nije problem samo u njima, problem je i u njoj, ona ne zna da izabere partnera. Mene duša boli što nije kao ja. Plašim se da je izubila veru u ljubav, a ona danas nema poverenja u muškarce, posle takvih partnera, i to je najgore. Ona voli da voli, ali nema koga - zaključila je ona u emisiji "Magazin in".