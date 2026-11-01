MILJANA KULIĆ IMALA UDES! Napustila Elitu na kratko, u automobilu bila i njena majka Marija: Ovo su detalji
Miljana Kulić u ugovoru koji je potpisala za Elitu 10, jedna od stavki je bila i da u određenim momentima napušta Šimanovce kako bi provela vreme sa svojim sinom. Produkcija je te uslove ispoštovala, pa je Miljana juče napustila rijaliti kako bi se videla sa porodicom.
Međutim, i ako je njen izlazak trebao da prođe u miru i sreći, kako je Kulićeva otkrila čim se vratila u rijaliti, doživeli su saobraćajnu nesreću. U kolima je bila Miljana, Marija Kulić kao i njen sin Željko.
– Pitao sam Miljanu, kakvu je nezgodu imala, saobraćajnu su imale ona i Marija – ispričao je zabrinuti Ivan.
Ubrzo nakon toga, Miljana se pojavila u pušionici, gde ju je Ivan odmah sačekao kako bi saznao sve detalje i proverio da li je mali Željko dobro. Usledio je kratak razgovor:
– Miljana, šta se desilo? – upitao je Ivan.
– Imala sam saobraćajnu nesreću! – potvrdila je Kulićeva bez oklevanja.
Kako je Željko? – zabrinuto je upitao Ivan.
– Hvala Bogu, dobro je! – otkrila je Miljana.
Marija o diskvalifikacijama ćerke
Marija ističe da ume dobro da procenjuje ljude, te da uvek zna kada se neko njoj ili Miljani približi iz koristi.
- Naravno da mogu da se umešaju u ljubavne odnose, kada je isključivao sa jedne strane korist, zato su se tako i završile. Ja odmah procenim šta taj muškarac želi od moje ćerke, pokazalo se da su svi želeli korist. Zola je gledao novčanu koristi, a skraćeni (Bebica) želeo je da postane poznat i da uzme novac. Miljanu nisu voleli, samo su je gledali kao osobu koja može da zaradi - rekla je Marija.
- Ona je na svoju štetu bila diskvalifikovana, a molila je da uđu i njeni partneri. Nije problem samo u njima, problem je i u njoj, ona ne zna da izabere partnera. Mene duša boli što nije kao ja. Plašim se da je izubila veru u ljubav, a ona danas nema poverenja u muškarce, posle takvih partnera, i to je najgore. Ona voli da voli, ali nema koga - zaključila je ona u emisiji "Magazin in".
Kurir.rs