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Vest o smrti Miše Kovača potresla je brojne poštovaoce njegove muzike, a od legendarnog pevača oprostio se i njegov kolega Halid Muslimović, koji je sa njim delio lepe trenutke i nastupao na istoj sceni.

Halid se od Miše oprostio emotivnom porukom, u kojoj je istakao koliko mu je značilo što je imao priliku da ga poznaje i sa njim stvara uspomene.

- Zbogom, legendo. Dragi moj Mišo, imao sam čast poznavati te i deliti s tobom lepe trenutke. Ostaju pjesme, uspomene i tvoj neizbrisiv trag u muzici. Počivaj u miru, dragi prijatelju. Tvoj Halid Muslimović - oprostio se pevač od kolege.

Podsetimo, Mišo Kovač biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj. Ipak, još uvek nije poznato da li će njegovo poslednje počivalište biti u Aleji velikana ili u delu vojnog groblja, gde je sahranjen i njegov sin Edi.

Mišo Kovač rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku. Za muziku se zainteresovao još kao šesnaestogodišnjak, a nakon što je 1961. godine osvojio prvo mesto na takmičenju "Prvi glas Šibenika", počeo je da gradi put ka velikoj karijeri.

Godine 1964. potpisao je ugovor sa diskografskom kućom Jugoton, a veliki proboj ostvario je pesmom "Više se nećeš vratiti", koju je napisao Đorđe Novković. Tokom karijere prodao je više od 20 miliona ploča i postao jedan od najpopularnijih pevača na prostoru bivše Jugoslavije.

Publika ga pamti po brojnim vanvremenskim hitovima, među kojima su "Ostala si uvijek ista", "Ako me ostaviš", "Sutra mi sude", "Ti si pjesma moje duše", "Dalmacija u mom oku", "Poljubi zemlju" i "Malo mi je jedan život s tobom".