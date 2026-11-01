- Danas sam stala ispod ove predivne džakarande i pomislila koliko je život lep. I koliko sam samo vremena provela razmišljajući o onome što je bilo, umesto o svemu onome što još može da bude. Često sam se vraćala u prošlost. Preispitivala svoje odluke, ljude sa kojima sam delila život, godine koje su prolazile, a koje niko ne može da mi vrati. I umela sam baš dugo da ostanem u tim razmišljanjima. Kao da ću, ako dovoljno puta premotam isti film, nešto uspeti da promenim. A neću. I možda je baš u tome stvar. Ne mogu da promenim ono što je bilo, ali još uvek mogu mnogo toga da uradim sa onim što je ispred mene. I sve više mislim da je za dobar život potrebno biti hrabar. Baš hrabar. A ponekad i pomalo lud. Jer da sam čekala da budem potpuno sigurna, da se sve kockice slože i da nemam nijedan razlog za strah, verovatno se nikada ne bih pomerila sa mesta. I još nešto sam shvatila. Sreća nije neko mesto na koje jednog dana stignemo i kažemo: E, sad je sve kako treba. Nije ni nagrada za sve ono što smo izdržali. (To pogotovo) Mislim da je sreća mnogo više u odlukama koje donosimo. Često teškim, neprijatnim, onim zbog kojih noćima ne spavamo i pitamo se da li smo normalni (bar ja, ne znam za vas). Ali baš te odluke potpuno promene tok života. I evo me danas, na drugom kraju sveta, ispod drveta za koje nisam ni znala da postoji. I pomislim koliko još lepih stvari nisam ni pomislila da mogu da mi se dese. Baš bi bila šteta da sam prestala da verujem u njih. Za sreću nikada nije kasno. Zapamtite to“, napisala je Ksenija.