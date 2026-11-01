OD ESTRADE DO PSIHOLOGIJE: Naša pevačica harala devedesetih, pa promenila zanimanje i odselila se na drugi kontinent, sad se oglasila
- Ksenija Mijatović, zvezda devedesetih, napustila je estradu i danas se bavi psihologijom u Australiji.
- Oglasila se fotografijom iz daleke zemlje i poručila da je za novi početak važna hrabrost, a ne savršena sigurnost.
Pevačica Ksenija Mijatović bila je jedno od prepoznatljivih lica muzičke scene devedesetih godina, kada je nizala uspehe i uživala popularnost širom regiona. Ipak, za razliku od mnogih kolega koji su ostali verni estradi, ona je odlučila da život usmeri u potpuno drugačijem pravcu. Danas se bavi psihologijom, a svoj život je izgradila daleko od domaće javnosti, u Australiji, gde je pronašla novu profesionalnu i životnu preokupaciju.
Sada se oglasila fotografijom iz daleke zemlje, a njen opis ticao se životnih odluka, prošlosti i hrabrosti da se krene iz početka i o tome koliko je važno ne odustajati od novih mogućnosti.
- Danas sam stala ispod ove predivne džakarande i pomislila koliko je život lep. I koliko sam samo vremena provela razmišljajući o onome što je bilo, umesto o svemu onome što još može da bude. Često sam se vraćala u prošlost. Preispitivala svoje odluke, ljude sa kojima sam delila život, godine koje su prolazile, a koje niko ne može da mi vrati. I umela sam baš dugo da ostanem u tim razmišljanjima. Kao da ću, ako dovoljno puta premotam isti film, nešto uspeti da promenim. A neću. I možda je baš u tome stvar. Ne mogu da promenim ono što je bilo, ali još uvek mogu mnogo toga da uradim sa onim što je ispred mene. I sve više mislim da je za dobar život potrebno biti hrabar. Baš hrabar. A ponekad i pomalo lud. Jer da sam čekala da budem potpuno sigurna, da se sve kockice slože i da nemam nijedan razlog za strah, verovatno se nikada ne bih pomerila sa mesta. I još nešto sam shvatila. Sreća nije neko mesto na koje jednog dana stignemo i kažemo: E, sad je sve kako treba. Nije ni nagrada za sve ono što smo izdržali. (To pogotovo) Mislim da je sreća mnogo više u odlukama koje donosimo. Često teškim, neprijatnim, onim zbog kojih noćima ne spavamo i pitamo se da li smo normalni (bar ja, ne znam za vas). Ali baš te odluke potpuno promene tok života. I evo me danas, na drugom kraju sveta, ispod drveta za koje nisam ni znala da postoji. I pomislim koliko još lepih stvari nisam ni pomislila da mogu da mi se dese. Baš bi bila šteta da sam prestala da verujem u njih. Za sreću nikada nije kasno. Zapamtite to“, napisala je Ksenija.
Nekadašnja pevačica je, osim profesionalnog zaokreta, donela i veliku životnu odluku da napusti Srbiju i preseli se u Australiju. O novom početku govorila je i ranije, ističući da promena zemlje i kontinenta podrazumeva ponovno građenje života, odnosa i poverenja.
- Nakon više od dve decenije uspešne karijere ponovo sam odlučila da krenem ispočetka. Nova zemlja, novi kontinent. Što je značilo da ponovo gradim zajednicu, kontakte, ali i poverenje- podelila je Ksenija sa pratiocima.
Ona je tada govorila i o strahu koji prati velike životne promene, poručujući da hrabrost ne znači da čovek nema bojazni, već da uprkos njima odluči da napravi korak napred.
- Hrabrost nije odsustvo straha. Plašiš se, nisi siguran, nemaš garanciju da će sve biti dobro, ali ipak doneseš odluku da ideš dalje. Naravno da nije lako, verujte mi. Ako znaš da je to put kojim želiš da ideš, onda kreni! Pa neka bude šta biti mora“, poručila je nekadašnja pevačica.
Iako je nekada bila deo muzičke scene i imala zapaženu karijeru, Ksenija je pokazala da je spremna da više puta promeni pravac i započne novo poglavlje. Danas, daleko od domaće estrade, svojim iskustvom podseća da za velike životne odluke i ostvarenje novih želja nikada nije kasno.
Kurir.rs