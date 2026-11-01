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Porodica pevača Darka Lazića ima veliki razlog za slavlje, a lepe vesti stižu pravo iz Holandije!

Naime, najstarija ćerka Dragana Paunovića, višegodišnjeg partnera Darkove majke Branke Lazić, Anđela Paunović, inače uspešna manekenka, odnela je pobedu na prestižnom izboru i proglašena je za Miss Twente.

Anđela je u odličnim odnosima sa folk pevačem, pa je tako bila i jedna od zvanica na Darkovoj svadbi sa suprugom Katarinom Lazić.

Sledeći veliki korak u životu Draganove ćerke je finale izbora za Miss Holandije, koje će biti održan 30. januara u Amsterdamu.

Kako saznajemo, Branka i Dragan su isplanirali putovanje kako bi Anđelu podržali iz prvih redova i proslavili potencijalni uspeh o kom već bruje tamošnji fan profili ovog takmičenja.

1/5 Vidi galeriju Dragan Paunović i Branka Lazić Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Facebook, Printscreen

Inače, Dragan i Branka su dugo u vezi. Ranije je kružila priča da on i Dark nisu u dobrim odnosima, te da se pevač naljutio jer je Paunović na Instagramu objavio fotografiju sa Brankom iz kreveta, za koju je Lazić smatrao da je neprimerena.

Dragan se oglasio na Instagramu i to demantovao.

- Od Branke ne pravim starletu i Darko se nije naljutio, to je jedna laž. Nije tačno i da je Branka ljuta. Slika jeste sa garniture, ali kao što si videla obučeni smo. Tom slikom sam Branki čestitao 8. mart i simpatična je fotografija - rekao je Dragan, pa dodao:

- Nismo trenutno u Beču kao što pričaju, već smo u Beogradu. Darko i ja imamo sjajan odnos, svi se čujemo i družimo, baš je pre neki dan svratio da parfimerije - priča Dragan koji je odlučio da sa Brankom neće da pravi svadbu, iako su ranije pričali o venčanju i veselju.