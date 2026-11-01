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Legendarni hrvatski pevač Mišo Kovač biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj, pored svog sina Edija, kojeg je izgubio 1992. godine, kada je imao samo 16 godina.

Mišo Kovač preminuo je u 85. godini života u svom domu, a vest o njegovoj smrti potresla je brojne ljubitelje njegove muzike širom regiona.

Njegovo poslednje počivalište biće uz grob sina Eduarda Edija Kovača, koji je preminuo 9. aprila 1992. godine u Zagrebu. Edi je bio sin Miše Kovača i njegove tadašnje supruge Anite Baturine.

Tragedija koja je zauvek promenila njegov život

Smrt sina bila je jedan od najtežih trenutaka u životu legendarnog pevača.

Mišo je tokom života više puta govorio o velikom gubitku koji ga je zadesio, a bol zbog smrti sina pratio ga je decenijama.

Kako navodi hrvatski portal 24sata, pevač će počivati upravo pored Edija na zagrebačkom Mirogoju, gde se nalazi grob njegovog sina.

1/7 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT

Smrt sina

Sve je počelo kada je mladi Edi postao pripadnik navijačke grupe "Bad Blue Boys" i sa prijateljima počeo da gleda ratne filmove. Uprkos Anitinim očajničkim molbama da detetu ne daje oružje, Mišo Kovač je sinu kupio pištolj, verujući da je dečak dovoljno odgovoran.

- Mišo i ja smo ih vaspitali tako da uvek budu dobri prema drugoj deci i da im pomažu, pa su uvek bili okruženi vršnjacima. Onda su došle '90. i Edi je postao Bad Blue Boy. Sećam se da je s prijateljima počeo da gleda ratne filmove - rekla je Anita.

Ova odluka pokazala se kobnom. U aprilu 1992. godine, Edi se nije vratio kući, a oko pola tri ujutru policija je obavestila porodicu da se dečak nalazi u Bolnici za traumatologiju sa navodno lakšom povredom mozga.

- Mišo je tad učinio jednu glupost. Kupio je pištolj i dao ga Ediju. Molila sam ga da to ne čini, da je detetu dao oružje u ruke, ali Mišo je imao neizmerno poverenje u Edija i tvrdio mi je da je naš sin dovoljno odgovoran i da zna što ima u rukama - rekla je ona.

Iako su prve prognoze lekara bile optimistične jer mu je metak prošao pored čeonog dela mozga, dečakovo stanje se ubrzo drastično pogoršalo.

Edi preminuo zbog lekarske greške

Nakon što mu je u bolnici otekao stomak, prebačen je na KBC Rebro gde je ustanovljeno da je pacijent pun bakterija.

Zbog lekarske greške, Edi je preminuo u najtežim mukama od sepse.

- Edi je zbog nečije namerne ili nenamerne greške umro od sepse u najvećim mukama i to mi je i danas najteže da prihvatim - rekla je ona.

Gubitak sina potpuno je slomio pevača. Veliki teret ponela je i Mišina i Anitina četrnaestogodišnja ćerka Ivana, koja je patila posmatrajući roditelje kako se guše u suzama.

Podsetimo, Mate Mišo Kovač rođen je 16. jula 1941. godine u Šibeniku, gde je proveo detinjstvo. Za pevanje se zainteresovao još kao šesnaestogodišnjak, nakon što je čuo nastup šibenskog pevača Ljube Lučeva. Završio je srednju industrijsku školu za tapetara, a 1961. godine osvojio je prvo mesto na takmičenju "Prvi glas Šibenika", koje je podelio sa Mirkom Vukšićem. Kao nagradu izabrao je singl Elvisa Prislija, čija je muzika kasnije imala veliki uticaj na njega.