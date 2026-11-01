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Međutim, nakon što se ova priča smirila u javnosti je počelo da se spekuliše da su se Jelena i Sloba razveli. O tome do sada niko nije govorio od njih, ali je jedan potez supruge pevača mnoge iznenadio. Ona je promenila prezime na Instagramu, pa je na svoje ime vratila devojačko prezime što je sve iznenadilo.

Sada se Jelena oglasila iz noćnog provoda, a od njenog supruga nije bilo ni traga ni glasa. Lela je uživala u nastupu Tamare Milutnović, a svojim izgledom mamila je poglede prisutnih. U crnoj uskoj haljinici sa šljokicama istakla je i svoje atribute, pa je njen dekolte svima zapao za oko.

Foto: Printscrean

Foto: Printscrean

Podsetimo, pevač se već neko vreme u javnosti ne pojavljuje, dok sa druge strane na svom Instagramu povremeno objavi detalje iz svog života, te je jasno da je i on nastavio svoj život nakon skandala. Veliku pažnju privukla je Slobina fotografija sa Ostroga kada je ispred svetinje stajao u mantiji, ali se pevač ubrzo oglasio i rekoa da je reč o veštačkoj inteligenciji.