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Lepa Lukić, popularna pevačica narodne muzike, već decenijama vlada muzičkom scenom, a dobila je i titulu kraljice u svojoj branši. Pored mnogobrojnih hitova, svi pamte i Lepin duet "Naslednica", koji se sluša i dan danas.

Lepa Lukić otpevala je ovu pesmu sa tada devojčicom Ivanom Đorđević još 1994. godine

- "Briši, briši suze s lica, ja sam tvoja naslednica - pevala je mala Ivana tada, ali se ispostavila da će imati potpuno drugačiji životni put, iako su joj mnogi prognozirali veliki uspeh u muzici.

Ipak, Ivana je za sebe izabrala drugačiji život. Neko vreme se bavila muzikom, a onda su nastupi postali sve ređi i ređi. Na posletku pevačica je rešila da se posveti drugom biznisu i danas drži frizerski salon u Opovu. Nedavno je jedan pevač iz Zvezde Granda, na jednom veselju se slikao sa Ivanom, pa je tada isplivala fotografija u javnost i moglo se videti kako danas izgleda čuvena devojčica.

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Foto: Printscrean

Podsetimo, pevačica Lepa Lukić inače prima tri penzije, a kako je istakla, najveći strah joj je da ne bude sahranjena kao skitnica.

- Štedim ja za stare dane. Moram da štedim, jer ne znam kada ću da umrem. Bojim se da ne ostane dve hiljade evra iza mene, a da umrem, pa da ne mogu da me sahrane i pokopaju me poput skitnice - rekla je ona tada, pa je dodala:

Lepa Lukić spremna za nove izazove Foto: Kurir, Printscrean, Nemanja Nikolić

- Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara, a ova druga 90.000 dinara. I imam kanadsku penziju od 1.000 evra. Može da se živi i od nacionalne ako vodiš računa. Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala.

Kurir.rs

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