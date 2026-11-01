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Goca Tržan poznata je kao pevačica koja nema dlake na jeziku i da otvoreno priča na sve teme. Sada, je gostujući u emisiji "Magazin in" govorila o odnosu muškarca i žene, a svojim izjavama iznenadila je mnoge.

- Koliko ima istine u tezi da ljubav dođe kada prestanemo da je tražimo - pitala je voditeljka.

Uživaj, živi, pruži se, budi srećan. Ljudi hoće da nađu nekoga a zatvoreni su u četiri zida, i kao: "Kako ne mogu da upoznam?", pa promeni nešto! Kreni na folklor, na bridž, na štrikanje...Promeni navike, nešto nije dobro ako ne možeš baš nikoga da upoznaš. Ima mnogo ljudi koji misle da su previše dobri da bi upoznali nekoga, ali što kaže Dea, niko nije dovoljno dobar - rekla je Goca.

"Ako si ovde zbog se*sa, nemoj da mi pričaš glupe priče"

Tržanova se potom osvrnula na razlike između muškaraca i žena kada je reč o emotivnim odnosima. Kako smatra, žene često unapred zamišljaju kako bi veza trebalo da izgleda, dok muškarci mnogo direktnije znaju šta žele.

- Ili budi iskren i kaži: "Ovde sam zbog se*sa", nemoj da me mrndaš i da mi pričaš glupe priče, daj da obavimo to da vidim ima li tu makar nešto, da nam zdravlje bude kako treba, a ovo za ljubav, ako ti nisi spreman, ima ko jeste. To je suština, naravno, zato što muškarci...Jao jadne, evo naježila sam se! Žene vrte filmove i žene su spremne da prave priče da bi bile zaljubljene, a muškarac je ili tu zbog se*sa ili mu se sviđaš da ostane tu neko duže vreme. Oni su toliko usmereni i mnogo lakše i brže znaju da li su pored žene koju žele za ceo život. Skoncentrisani su na rešenje problema, mi žene komplikujemo stalno - rekla je ona, a potom se dotakla i svakodnevne komunikacije sa partnerom, pa je kroz lični primer objasnila zbog čega je važno da žene pronađu pravi trenutak za razgovor sa muškarcima:

1/6 Vidi galeriju Goca Tržan na promocij Foto: Kurir

- I još jedna bitna stvar, nemoj da mu govoriš dok nešto radi, jer te ne čuje. Moj muž radi nešto na kompjuteru, ja sam rekla: "Molim te kad budeš krenuo, izbaci smeće", on kaže: "Mhm, da, da", nema ništa od toga! Kao detetu od tri godine, da gleda u tebe, i onda objasniš.

"Ne postoji bliskost bez obaveza"

Jedna od tema emisije bila je i sve češća želja ljudi da imaju emotivnu i fizičku bliskost, ali bez preuzimanja odgovornosti koju ozbiljan odnos nosi. Goca smatra da je upravo izbegavanje odgovornosti jedan od glavnih razloga zbog kojih mnogi danas ne žele da se obavežu.

- Zato što beže od odgovornosti, odgovornost je danas nepoželjna. Samo zato, da...Ne postoji bliskost bez obaveza. Skoro sam sedela sa jednim mojim drugarom koji je poprilično uspešan. Kaže on meni: "Znaš, gledao sam neku tvoju emisiju i shvatio sam da si u pravu. Gledam ove ribe, što znaju koliko para imam i ko mi je žena. Ne lože se one na mene, ni na moju lovu, one se lože na moju ženu i hoće njeno mesto", one hoće njeno mesto, hoće da dođe na nešto gotovo što si ti već oblikovala. Ona gađa tebe, kao ženu, tvoju poziciju, jer su žene mnogo teritorijalnije od muškaraca. Znaš kao, da živimo u istoj kući, pa kao u kuhinji, kada vidim drugu ženu u kuhinji, zapalila bih je - rekla je pevačica.

1/4 Vidi galeriju Goca Tržan Foto: Printscreen/Instagram

Goca o ženama koje se plaše da priznaju da im je potreban muškarac

Voditeljka je potom pokrenula pitanje zbog čega je ženama danas teško da otvoreno priznaju da žele partnera i zajednički život. Goca je istakla da ne vidi ništa loše u tome da žena želi brak, porodicu i svakodnevicu koju deli sa voljenom osobom, ali da se u društvu stvorio drugačiji stav prema takvim željama.

- Ja ne znam zašto je to toliko strašno reći?! Postalo je, i na društvenim mrežama i opšte prihvaćeno, da si manje vredna ako želiš da živiš sa nekim, da si podređena, potčinjena i podređena ako imaš muža kom skuvaš ručak ili napraviš sendvić - rekla je Tržanova.

Na samom kraju razgovora Sanja Marinković postavila je gostima i pomalo provokativno pitanje, da li postoji neko iz prošlosti koga bi ponovo vratili u krevet. Goca nije imala dilemu, pa je kratko odgovorila:

To da je bilo...Ne, ne