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Domaći mediji danas su imali prilike da na aerodromu dočekaju pevačicu Sanju Vučić koja se vraćala sa nastupa iz Berlina. I ako je žurila, pevačica je ipak dala kratku izjavu.

Otkrila je kako se u ulozi majke snalazi njena kolegincia Ksenija Knežević, a potom je priznala i da se njoj stvorio majčinski instikt.

- Nisam spavala najbolje, možda dva sata. Idem iz Berlina, bilo je sjajno - rekla je pevačica za Telegraf.rs.

Sanja je otkrila da je već nekoliko puta posetila Kseniju i njenu ćerku Mateu, kao i da joj je pomagala nakon porođaja.

- Idem, već nekoliko puta sam bila, pomagala sam joj. Boga mi, kao domaćin veoma je zahtevna, ali neizmerno posvećena - ispričala je Sanja, a zatim priznala da se i kod nje probudio majčinski instinkt.

1/5 Vidi galeriju Sanja Vučić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Malo - odgovorila je uz osmeh.

Po Sanju je na aerodrom, kao i obično, došao dečko, ovog puta u društvu još jednog prijatelja. Pomogli su joj da spakuje stvari i smesti se u automobil.

Podsetimo, Sanja retko govori o svom izabraniku, jer želi da njihov odnos sačuva od očiju javnosti. Njegovo ime otkrila je samo jednom, gostujući u emisiji "Amidži šou".

- Iskreno, zove se Ognjen. Mnogo je dobar čovek i super je - rekla je tada pevačica.

Objasnila je i zbog čega više ne želi da javno govori o svom emotivnom životu.

- Retko pričam o tome zato što su svi mogli da vide moje pogrešne izbore. Zato što sam onda ranjiva i onda ispadam i ovakva i onakva. Glupo mi je što su svi morali da vide sve to - rekla je pevačica u jednom od intervjua.