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Nemanja Đorđević nedavno je održao gala promociju dueta sa Dragicom Zlatić "Hod u mestu". Pevača smo nekoliko dana nakon promocije, uslikali ispred jednog tržnog centra, dok je punio svoj automobil na struju.

Pevač je nedavno rešio da se počasti novim automobilom, i to kakvim! Naime, ekipa Kurira uslikala ga je na jednom parkingu u blizini tržnog centra, gde je došao svojim novim četvorotočkašem kako bi dopunio bateriju. U pitanju je beli Porsche Taycan, luksuzni automobil na električni pogon koji već na prvi pogled privlači pažnju svojim sportskim izgledom i moćnom pojavom.

Nemanja je očigledno odlučio da spoji ljubav prema luksuzu sa savremenom tehnologijom, pa je umesto klasičnog automobila izabrao električnog ljubimca. Dok je automobil bio priključen na punjač, pevač je obavio ono zbog čega je i došao, a naš paparaco zabeležio je svaki detalj ovog susreta. Nemanja je samo nekoliko minuta proveo pored punjača, a onda je nastavio svojim putem.

Foto: Kurir

Inače, Porsche Taycan predstavlja jedan od najpoznatijih električnih sportskih automobila na tržištu. Za razliku od tradicionalnih modela koji koriste benzin ili dizel, ovaj automobil pokreću elektromotori, a energiju dobija iz baterije koja se puni na posebnim stanicama. Upravo zato vlasnici ovakvih četvorotočkaša umesto na benzinsku pumpu odlaze do električnih punjača.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Đorđević vozi auto od 100.000 evra na struju Foto: Kurir

Taycan je poznat po izuzetnim performansama, brzom ubrzanju i luksuznom enterijeru, a u zavisnosti od verzije, pojedini modeli mogu da razviju i više od 900 konjskih snaga. Novije verzije omogućavaju brzo punjenje baterije, pa se na odgovarajućim stanicama od 10 do 80 odsto kapaciteta može dopuniti za manje od 20 minuta. Domet takođe zavisi od verzije i uslova vožnje, a kod pojedinih modela prelazi 600 kilometara prema fabričkim WLTP podacima.

Cena ovog luksuznog električnog automobila zavisi od opreme i verzije, ali je jasno da je reč o ozbiljnoj investiciji. Nemanja se tako pridružio sve većem broju ljubitelja automobila koji biraju električni pogon, a sudeći po njegovom novom ljubimcu, kada je reč o četvorotočkašima, na luksuzu ne štedi.