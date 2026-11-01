Slušaj vest

Pevačica Biljana Jevtić gostovala je u emisiji „Pretres“ na Hype televiziji, gde je otvoreno govorila o jednoj od najvažnijih životnih borbi, želji da postane majka.

Naime, ona i njen suprug Aleksandar Ilić, poznatiji kao Aca Ilić, čak deset godina pokušavali su da se ostvare u ulozi roditelja.

Njihova najveća želja konačno se ispunila nakon bombardovanja 1999. godine, kada je pevačica ostala u drugom stanju.

Porodila se carskim rezom u 39. godini života, a sada je otkrila kroz kakve su okolnosti prošli tokom trudnoće.

Biljana Jevtić i Aca Ilić deset godina čekali na potomstvo

-Moja doktorka nije dozvolila drugačije i, iskreno, bolje je tako. Ipak sam bila prvorotka, a posle toliko godina čekanja nismo želeli ništa da rizikujemo. Trudnoću sam iznela u veoma teškim okolnostima, jer je tada bilo bombardovanje. Ostala sam trudna u aprilu i sve je bilo neizvesno. Pitali smo se da li da se sklonimo i gde da odemo. Na kraju smo odlučili da otputujemo u Nemačku – ispričala je Biljana.

Trudnoća tokom bombardovanja promenila im je život

Posebno se prisetila trenutka kada je shvatila da im viza uskoro ističe, kao i dileme da li da napusti porodicu i ode iz zemlje u tako teškom periodu.

-Sreća, Bog je sve nekako sklopio i namestio. Sasvim slučajno sam uzela pasoše, otvorila ih i videla da nam viza važi još samo četiri dana. Posle toga više nismo imali mogućnost da je produžimo niti da ponovo izađemo iz zemlje. Rekla sam Aleksandru: „Imamo vizu još četiri dana“, a on me je pitao: „Pa šta ćemo da radimo?“

1/11 Vidi galeriju Bilja Jevtić i Aca Ilić Foto: Printscreen

„Beba mi je sada najvažnija“

-U početku nisam želela da odem, jer mi je bilo teško da ostavim roditelje, a pritom nisam imala nikakav kontakt sa njima. Informacije smo pratili preko radija, slušali obaveštenja i pokušavali da saznamo šta će se dešavati. Ipak, u jednom trenutku sam presekla i rekla sebi da mi je sada najvažnije da sačuvam bebu koju sam toliko dugo želela i čekala. Sve je u Božijim rukama, pa sam odlučila da krenemo – prisetila se pevačica.

Pevačica otkrila zašto je morala da ode u Nemačku

Supružnici su potom otišli u Nemačku, gde su boravili u Frankfurtu, odnosno u Ofenbahu, kod njene prijateljice.

Tamo je ostala do juna, a kući se vratila nakon završetka bombardovanja.

Na kraju razgovora uputila je i posebnu poruku svim parovima koji se suočavaju sa sličnim izazovima i dugo čekaju da se ostvare u ulozi roditelja.

-Poručila bih svim parovima koji prolaze kroz isto ili priželjkuju potomstvo da nikada ne odustaju od svog sna – poručila je Biljana za Hype TV.