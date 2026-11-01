"10 GODINA SMO ČEKALI NA DETE, A ONDA JE POČELO BOMBARDOVANJE“ Bilja Jevtić progovorila o najtežim danima: Otišli smo u Nemačku...
- Biljana Jevtić otkrila je da su ona i Aca Ilić deset godina čekali na potomstvo, a trudnoća je došla posle bombardovanja 1999. godine.
- Zbog neizvesnosti i isteka vize supružnici su otišli u Nemačku, gde je pevačica boravila do juna, kod prijateljice u Frankfurtu i Ofenbahu.
Pevačica Biljana Jevtić gostovala je u emisiji „Pretres“ na Hype televiziji, gde je otvoreno govorila o jednoj od najvažnijih životnih borbi, želji da postane majka.
Naime, ona i njen suprug Aleksandar Ilić, poznatiji kao Aca Ilić, čak deset godina pokušavali su da se ostvare u ulozi roditelja.
Njihova najveća želja konačno se ispunila nakon bombardovanja 1999. godine, kada je pevačica ostala u drugom stanju.
Porodila se carskim rezom u 39. godini života, a sada je otkrila kroz kakve su okolnosti prošli tokom trudnoće.
Biljana Jevtić i Aca Ilić deset godina čekali na potomstvo
-Moja doktorka nije dozvolila drugačije i, iskreno, bolje je tako. Ipak sam bila prvorotka, a posle toliko godina čekanja nismo želeli ništa da rizikujemo. Trudnoću sam iznela u veoma teškim okolnostima, jer je tada bilo bombardovanje. Ostala sam trudna u aprilu i sve je bilo neizvesno. Pitali smo se da li da se sklonimo i gde da odemo. Na kraju smo odlučili da otputujemo u Nemačku – ispričala je Biljana.
Trudnoća tokom bombardovanja promenila im je život
Posebno se prisetila trenutka kada je shvatila da im viza uskoro ističe, kao i dileme da li da napusti porodicu i ode iz zemlje u tako teškom periodu.
-Sreća, Bog je sve nekako sklopio i namestio. Sasvim slučajno sam uzela pasoše, otvorila ih i videla da nam viza važi još samo četiri dana. Posle toga više nismo imali mogućnost da je produžimo niti da ponovo izađemo iz zemlje. Rekla sam Aleksandru: „Imamo vizu još četiri dana“, a on me je pitao: „Pa šta ćemo da radimo?“
„Beba mi je sada najvažnija“
-U početku nisam želela da odem, jer mi je bilo teško da ostavim roditelje, a pritom nisam imala nikakav kontakt sa njima. Informacije smo pratili preko radija, slušali obaveštenja i pokušavali da saznamo šta će se dešavati. Ipak, u jednom trenutku sam presekla i rekla sebi da mi je sada najvažnije da sačuvam bebu koju sam toliko dugo želela i čekala. Sve je u Božijim rukama, pa sam odlučila da krenemo – prisetila se pevačica.
Pevačica otkrila zašto je morala da ode u Nemačku
Supružnici su potom otišli u Nemačku, gde su boravili u Frankfurtu, odnosno u Ofenbahu, kod njene prijateljice.
Tamo je ostala do juna, a kući se vratila nakon završetka bombardovanja.
Na kraju razgovora uputila je i posebnu poruku svim parovima koji se suočavaju sa sličnim izazovima i dugo čekaju da se ostvare u ulozi roditelja.
-Poručila bih svim parovima koji prolaze kroz isto ili priželjkuju potomstvo da nikada ne odustaju od svog sna – poručila je Biljana za Hype TV.
Kurir.rs