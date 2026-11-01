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Mišo Kovač preminuo je juče u 85. godini života, a kolege se opraštaju od njega. Nakon Alke Vuice, Halida Muslimovića i drugih kolega, oglasio se i Zdravko Čolić.

Na svom Instagram profilu objavio je citat i sliku Miše Kovača.

- Svi smo mi počeli s tvojim pesmama i kroz njih ćeš zauvek živeti u nama - napisao je Čolić i dodao stiker crvenog srca.

Foto: Printscrean

Podsetimo, Mišo Kovač preminuo je juče, 31. oktobra, u svom domu u Splitu, a od legendarnog pevača oprostio se i Zdravko Mamić, koji je objavio njihovu zajedničku fotografiju iz bolnice.

1/5 Vidi galeriju Mišo Kovač Foto: Screenshot YT, Screenshot

Mamić je u emotivnoj poruci otkrio koliko mu je Mišo značio, nazvao ga svojim životnim muzičkim uzorom i ikonom i prisetio se njihovog dugogodišnjeg prijateljstva.

Podsteimo, Mate Mišo Kovač biće sahranjen na zagrebačkom groblju Mirogoj, pored svog sina Edija, kojeg je izgubio 1992. godine, kada je imao samo 16 godina.

Edi je bio sin Miše Kovača i njegove tadašnje supruge Anite Baturine.