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Saša Kovačević stigao je u Beograd nakon radnog vikenda, a otkrio je da je ovo prvi put nakon operacije da ne nosi čizmu, kao i da je prošao kroz težak period tokom oporavka.

- Ja iskreno, malo umorno i još uvek bolno. Onako, okej, sad me boli od sinoć, mislim ono. Oscilira, malo bude okej, pa boli. Sad nisam, ali sam bio pre jedno dve nedelje, ekstremno. Jer mi se nešto inficiralo 2-3 nedelje nakon operacije, pa sam onda baš bio napet - rekao je i istakao da oporavak ide ka boljem:

- Ide ka boljem, danas prvi put ne nosim onu čizmu - rekao je Saša za Blic, pa nastavio:

Operacija nije bila neophodna u ovom trenutku, ali pevač ističe da više nije želeo da odlaže:

- I da i ne, mogao sam da odložim svakako još, ali obzirom da preko 15-20 godina čekam to da uradim, rešio sam sada. Ne najbolje pred rođenje deteta, ali dobro, šta da radimo - rekao je pa dodao da su on i supruga Zorana stigli za dolazak bebice, koji iščekuju svakog dana

1/8 Vidi galeriju Saša Kovačević Foto: Promo/Aleksej Nešović

"U naredna tri-četiri dana očekujemo"

- Spremni smo. Samo što nije, trebalo bi da bude svaki dan, eto možda u naredna tri četiri dana. Bićete mi dragi gosti na slavlju - rekao je pevač sa osmehom za Blic.

Po njega je došao besni automobil, kog je vozio njegov prijatelj, te se Saša uz njegovu pomoć udobno smestio u crvenu mašinu i otišao u zagrljaj svoje trudne supruge.