Slušaj vest

Nedopustiv potez bivše misice Albanije Frančeske Rustem je za svaku osudu. Ona je objavila snimak koji je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama kako pozira u provokativnom izdanju ispred ikona svetaca i crkvenih fresaka najverovatnije na Kosovu i Metohiji, a prizor u kojem se pojavljuje u halterima i đavoljskim rogovima, mnogi su doživeli kao neprimeren i uvredljiv prema pravoslavnim svetinjama.

Čim je na Instagramu objavila snimak usledila je prava lavina komentara. Korisnici društvenih mreža iz Srbije nisu štedeli reči, a pojedini su otvoreno izrazili ogorčenje zbog načina na koji je nekadašnja misica odlučila da se fotografiše na mestu koje za vernike ima poseban značaj.

Mnogi su smatrali da postoje granice koje ne bi trebalo prelaziti zarad popularnosti na internetu, dok su drugi poručivali da je reč o nepoštovanju verskih simbola ali i našeg naroda te da je u pitanju čista provokacija.

Nedopustivo

1/4 Vidi galeriju Neviđena bruka Foto: Instagram Printscreen

-Bog će ti suditi“, „Bruko jedna i sramoto“, „Šta sve radiš zarad lajkova na mrežama“, "Slikaj se u svojim svetim mestima" - samo su neki od komentara koji su se, prema navodima o reakcijama na sporni snimak, mogli pročitati na društvenim mrežama.

Pojedini korisnici bili su posebno oštri, ističući da im nije jasno zbog čega bi neko izabrao upravo prostor ukrašen ikonama i freskama svetaca za poziranje u izrazito provokativnom izdanju. Za mnoge vernike, crkva nije samo građevina niti obična kulisa za fotografisanje, već mesto molitve, mira i poštovanja, zbog čega su smatrali da je ovakav prizor prešao granicu dobrog ukusa.

Pozirala ispred fresaka u halterima

Najviše pažnje privukao je detalj da se ova žena pred kamerama pojavila u halterima, pozirajući ispred fresaka i ikona, ali i na pravoslavnom groblju. Upravo je taj kontrast između njenog provokativnog stajlinga i sakralnog prostora izazvao najviše polemika.

Dok su pojedini korisnici isticali da svako ima pravo da bira način na koji će se predstavljati na društvenim mrežama, kritičari su smatrali da sloboda izražavanja ne znači da treba zanemariti osećanja drugih ljudi, naročito kada je reč o verskim uverenjima i simbolima koji za veliki broj građana imaju duboko duhovno značenje.

„U crkvu se dolazi da se pomoliš, a ne da se tako slikaš“, glasio je jedan od komentara koji oslikava stav dela javnosti. Drugi su se pitali kako je uopšte uspela da napravi takav snimak na mestu na kojem se nalaze svete ikone i freske, dok su neki zahtevali da se utvrdi gde je video nastao i pod kojim okolnostima je snimljen.

Polemika se nije zaustavila samo na njenom izgledu. Za deo korisnika sporno je bilo i to što su svetinje, kako su smatrali, iskorišćene kao pozadina za sadržaj čiji je cilj privlačenje pažnje i prikupljanje reakcija na internetu.

"Šta sve ljudi rade zbog lajkova"

Društvene mreže odavno su postale prostor na kojem se svakodnevno smenjuju najrazličitiji sadržaji, a borba za preglede, komentare i popularnost često dovodi do poteza koji izazivaju žestoke rasprave. U takvoj atmosferi pojedini korisnici pribegavaju neobičnim, provokativnim ili kontroverznim objavama kako bi privukli pažnju publike.Upravo su se na tu pojavu pozivali i oni koji su kritikovali snimak nekadašnje misice. Smatrali su da je poziranje u ovakvom izdanju ispred verskih motiva nepotrebno provociranje javnosti i tuđe vere da se, zarad nekoliko trenutaka internet slave, ne bi smelo zadirati u ono što drugi ljudi smatraju svetim.

„Šta sve radite zarad lajkova na mrežama“, zapitao se jedan korisnik, dok su drugi poručivali da postoje mnogo prikladniji načini da neko privuče pažnju i predstavi svoj stil.

Ipak, ovakve reakcije otvorile su i širu raspravu o tome gde se završava lična sloboda, a počinje odgovornost prema prostoru u kojem se neko fotografiše. Dok jedni smatraju da provokativne objave predstavljaju deo ličnog izbora i načina izražavanja, drugi ističu da je važno voditi računa o kontekstu i mestu na kojem se sadržaj stvara.

Traže da misica bude uhapšena

Koliko su pojedini komentatori bili besni zbog snimka pokazuje i to što je bilo onih koji su smatrali da bi zbog ovakvog postupka trebalo da snosi ozbiljnije posledice. U komentarima su se pojavili i zahtevi da bude uhapšena, dok su drugi tražili da se ispita da li je snimanje bilo dozvoljeno.

Ipak, važno je napraviti razliku između burnih reakcija na internetu i eventualne pravne odgovornosti. Samo provokativno poziranje ispred ikona i fresaka ne znači automatski da je počinjeno krivično delo. Za bilo kakvu pravnu procenu bilo bi neophodno utvrditi gde je snimak nastao, da li je reč o aktivnom verskom objektu, da li su prekršena pravila tog prostora i da li postoje druge okolnosti koje bi mogle biti relevantne.