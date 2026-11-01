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Sandra Afrika jedna je od najfatalnijih pevačica sa naše scene. Zbog njenog fizičkog izgleda, često nosi laskave titule, a s obzirom da je zgodna i uspešna, udvarača joj nikad nije manjkalo.

Da je sada trenutno srećno zaljubljena, priznala je u jednoj emisiji, a sada je otkrila i da ne planira da se udaje.

-Ne, neću da se udajem! Stojim i dalje pri tome. Ne gotivim te svadbe i to, ne zamišljam sebe na svojoj svadbi. Ako bi to moralo,neka bude privatno i intimno. Prinova još malo nek pričeka. Još sam mlada (za bebu), neka pričeka još malo – rekla je Sandra za Hajp.

Na pitanje da li je neko osvojio njeno srce, Afrika je rekla da je u vezi:

- Pa recimo da sam u vezi. Pa eto. Divan je. Videćemo koliko će biti divan. Tako da, polako, nemoj da ga hvalimo preterano. Videćemo šta i kako.

1/4 Vidi galeriju Sandra Afrika Foto: Printscreen Inastagram

Pevačica je nedavno isto u jednoj emisiji, takođe pričala o udaji, pa je istakla da kad se devojka uda to je kraj.

Ona je istakla da nije spremna da izgovori "sudbonosno da".

"Kad se udaš to je kraj - umrla, nema je više"

- Nemoj molim te, sada toliko daleko, zato što, što se tiče svadbe i to, ja to nešto ne gotivim, iskreno. Neko sam ko mi je gotivno da budemo momak i devojka, kao ceo život. Nemoj samo to, da se udajem. Imam onda osećaj, znaš, kao udala se, kao da imam 150 godina, i kao, sad sam se udala, i to je to, kao, kraj, umrla, kao, nema je više. Majke mi, ja tako neki osećaj imam, to kad mi kažu, kao, kad se udaješ? Jao, to kad čujem, to mi je haos. Tako da, ja bih pre napravila neku žurku, mi mladi, nešto se kao napravilo - priznala je ona nedavno.