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Zoranu Mićanović domaći mediji danas su dočekali na aerodromu, a pevačica je otkrila da se vratila iz Dubaija gde je provela tri dana. Baš zbog toga, kada je stigla u Beograd morala je da ode u toalet na aerodromu kako bi se presvukla u topliju garderobu.

- Izašla sam u papučama i haljinici, pošto sam bila u Dubaiju, ovde je hladno. Presvukla sam se u WC-u- ispričala je pevačica odmah po sletanju za Blic, pa otkrila kako joj je bilo.

- U Dubaiju je top, nisam se kupala, ostala sam tri dana, tamo je sve mirno, ostala bih tamo da živim, ne bih se vraćala

1/5 Vidi galeriju Zorana Mićanović Foto: Privatna arhiva

O saradnji sa "Grandom" i Milijem

Pevačica se potom osvrnula na odnos sa produkcijom "Grand" i Aleksandrom Milićem Milijem.

- Neću ponovo raditi sa Milijem, volela bih, ali sve to zavisi od nas dvoje i dogovora. Drago mi je što ću moći da se vratim i da idem u njihove emisije. Sve se rešilo, dogovorili smo se. Nisu mi falile te emisije, dobro im je išlo i bez mene. Volim voditelje tamo i koncept emisije - rekla je za Blic, pa dodala

Na pitanje o takmičenju i zaradi od bakšiša, Zorana je imala jasan i direktan stav.

- Mi nismo u nikakvom ringu da se takmičimo, svako neka gleda svoj džep, meni je moj dobar, za njen ne znam i ne zalazim. Nas dve smo dobre, sve je super. - zaključila je pevačica.