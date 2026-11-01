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Darko Lazić sleteo je sa jednog nastupa u Cirihu u Beograd, pa je vrlo raspoložen razgovarao sa novinarima.

- Bili smo u Cirihu, jako lepa atmosfera. Mi smo uvek radili dijasporu. Dosta se klubova zatvorilo, ali klubovi koji su bili na većem nivou, oni rade. Hvala Bogu radi se. Cena da se koriguje mora. Sada su kafane aktuelnije i vidim da je publika željna te muzike. - rekao je za Blic.

Kod kuće ga sa nestrpljenjem iščekuje cela porodica:

- Porodica je odlično, hvala Bogu, čeka me krompir paprikaš kod kuće, jedva čekam da jedem, gladan sam kao vuk - kaže i dodaje:

- Svi su mi kući i Lorena i Srna i Aleksej, sv i me čekaju, jedva čekam da dođem, danas ću tako da odmaram.

Darko je otkrio i kako idu radovi na obnovi kuće u Brestaču:

- Nije to nova kuća, nego sam napravio plan da je proširim i da neke stvari dodamo još.

Njegova supruga nedavno je za Blic otkrila da bi mu oprostila prevaru, ipak, Darko je o tome izneo svoje mišljenje:

- To mi ne liči na Kaću. Šta da vidim, nema šta da mi oprosti. Ne bi, čak ni ja to ne bih oprostio, jer kad dođe do preljube, smatram da te osobe ne treba da budu zajedno.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić: Radovi na imanju u Vojvodini Foto: Printscreen Instagram

Što se proširenja porodice tiče, pevač otkriva da sve zavisi od njegove supruge, koja ne želi drugo dete.

- Ona je svakako sebična i toliko je vezana za Srnu, ja bih voleo svakako da imamo sutra još jedno dete, ali ona još uvek ne može da se odvoji od Srne i rekao sam joj neću da je forsiram, za godinu, pet kad god ona bude bila spremna, neću duže čekati.

1/7 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen/kurir

"Ne bih voleo da mi deca budu deo estrade"

- Srna je haos, mi obožavamo muziku, ona reaguje na narodnu muziku i to mi je posebno drago - otkrio je Darko ćerkin talenat, ali i da ne bi voleo da mu deca budu deo estrade:

- Lorena je jako talentovana, jako lepo peva, Aleksej je sad počeo da sluša stranu muziku, Majkla Džeksona, to sam i ja slušao kao klinac. Ne verujem da i jedno moje dete može da nema talenat. Pre sam za to da ne budu deo estrade, s obzirom na to kakvo vreme dolazi. Voleo bih da završe škole i da budu nešto drugo, ali opet kažem, deci ne treba braniti da budu nešto, treba ih pustiti da rade ono što vole. Mislim da dolazi sve gore vreme što se tiče muzike, to je neko moje mišljenje.

Otkrio je i da uskoro planira u penziju:

- Ja ću svakako još malo u penziju, za 5 godina, pa pevam već 20 godina, dojadio sam i Bogu i narodu - kaže za Blic i dodaje da planira da otvori ranč sa ovcama.