Slušaj vest

Nakon što je Zmaj od Šipovapriveden 24. oktobra, novinari su otišli u njegovo rodno mesto Čifluk nadomak Šipova, gde su zatekli šokantan prizor.

Bivši rijaliti učesnik Ilija Grahovac, u javnosti poznatiji kao Zmaj od Šipova, živi na porodičnom imanju. Na njegovom ogromnom, ali potpuno zapuštenom posedu, nalazi se stara, trošna kuća napravljena, ni manje ni više, nego od blata

Da stvar bude gora, ispred kuće se nalazi samo obična kada u kojoj curi voda preko creva, a kako je komšinica rekla, Zmaj nema ni toalet, a do skoro nije imao ni struju, jer mesecima nije plaćao račune.

Pored trošne kućice, na imanju trunu i stara, pokvarena auta, kao i dve potpuno urušene drvene šupe koje samo što se ne sruše.

Podsetimo, kako se ranije pisalo, Zmaj od Šipova je na svom imanju napravio sedam spomenika u obliku krsta.

1/5 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Printscreen, Printskrin, Damir Dervišagić

- Ovo je Grahovčevo imanje. Ovo je moja pradedovina i tu sam odrastao. Podigao sam sedam spomenika, staroj majci Boji i svom ocu Jovi, svom bratu Rajku, Dragoji, sebi, dedi i babi Draginji. A onaj najveći spomenik je moj, krst koji je gore sedam metara, dole u zemlji tri metra. To će se još gore dorađivati, ovo je samo ugrubo. Tu će sad biti brušenje pa napisi, pa će tu i biti kovana ograda, pa će to da liči nešto - rekao je Zmaj od Šipova.

Inače, na porodičnom imanju za sada počiva samo njegova majka Boja, ali Ilija planira da na svoj posed naknadno prebaci i posmrtne ostatke oca, babe i dede sa gradskog groblja.

- Jeste, jeste, ona je tu. Ako Bog da da uskoro prenosim svog oca, brata, babu i dedu, a kada dođe vreme i ja ću biti sahranjen uz onaj veliki krst. Biće tamo moja slika, kad sam rođen i kada sam se preselio na onaj drugi svet - rekao je Ilija Grahovac.

Kurir/Telegraf