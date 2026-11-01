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Dok su ostali učesnici mirno spavali, te iskoristili vreme koje imaju nedeljom kako bi odmorili duže nego inače, Darko Vlajić je rešio da ustane pre ostalih, kako bi imao više vremena za sebe i otpočeo novi dan u Eliti.

On je u miru i tišini rešio da se spremi za novi dan, te se tako presvukao i posvetio spremanju, dok su njegovi cimeri uživali u svojim krevetima.

Darko je očigledno želeo da iskoristi svaki trenutak jutarnjeg mira, daleko od svakodnevne buke i dešavanja koja su tokom dana neizbežna u Beloj kući. Bez žurbe i ometanja, obavljao je svoje jutarnje aktivnosti, uživajući u tome što je imao priliku da se posveti sebi i svojim potrebama.

1/9 Vidi galeriju Pevač Darko Vlajić ući će u rijaliti "Elita 10", koji startuje sledećeg meseca Foto: Printscreen/Happy

Dok su jedni još uvek čvrsto spavali, a drugi koristili poslednje trenutke odmora, Vlajić je već bio spreman za nove izazove i dešavanja koja donosi dan u Eliti. Ostaje da ispratimo kako će proteći njegova nedelja, ali i da li će se nešto zanimljivo dogoditi kada se ostatak ukućana probudi i započne svoje dnevne aktivnosti.

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