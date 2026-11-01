MARIJA KULIĆ OTKRILA U KAKVOM SU STANJU MILJANA I ŽELJKO NAKON SAOBRAĆAJKE! Iznela detalje, evo kako se sve dogodilo
- Marija Kulić je otkrila da su Miljana i Željko dobro posle saobraćajne nezgode na semaforu, uz poruku da ništa nije strašno.
- Navela je da je drugo vozilo samo malo udarilo njihov auto, a da Željko nije ni osetio sudar i da je igrao igrice.
Miljana Kulić vratila se u "Elitu", iz koje je izašla kako bi videla sina, što je stavka koju ima u ugovoru.Po povratku je otkrila da su ona i njena majka doživele saobraćajnu nesreću, dok je u kolima bio i njen sin Željko. Sada se ovim povodom oglasila i Marija Kulić, i otkrila detalje nesreće.
Marija Kulić oglasila se na svom Instagramu i opisala nezgodu, koju su doživeli na semaforu, te se osvrnula i na Željka i otkrila kako se oseća:
- Hvala svima na brizi. Sve je okej, ništa strašno. Malo nas je čuknula žena na semaforu, Željko nije ni osetio, igrao je igrice - objasnila je Marija sve što se dogodilo.
Marija o braku sa Sinišom
Tokom razgovora u Magazin In-u, voditeljka je upitala Mariju Kulić da li je tokom braka ikada došla u iskušenje da prevari svog supruga. Marija je bez oklevanja otkrila kakvo je stvarno stanje u njihovom domu.
— Ja imam divan brak, apsolutno nikada mi nije palo na pamet da ga prevarim, da se razvedem bilo je situacija kada sam ljuta, ali da ga prevarim ne — rekla je Marija.
Na njenu izjavu brzo se nadovezao muzičar Đorđe David sa opaskom.
— Sigurno joj je prošlo kroz glavu — dodao je Đorđe.
Međutim, Marija je ostala dosledna svom stavu i odlučno odgovorila.
— Nije nikada, ja sam sve dobila u svom mužu što sam htela. On nema razloga ni da bude ljubomoran, niti bilo šta. On mene zna od mojih 17 godina, i zajedno smo rasli. Sve što smo napravili, napravili smo zajedno i to je najvažnije — poručila je Kulićeva.
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