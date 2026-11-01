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Miljana Kulić vratila se u "Elitu", iz koje je izašla kako bi videla sina, što je stavka koju ima u ugovoru.Po povratku je otkrila da su ona i njena majka doživele saobraćajnu nesreću, dok je u kolima bio i njen sin Željko. Sada se ovim povodom oglasila i Marija Kulić, i otkrila detalje nesreće.

Marija Kulić oglasila se na svom Instagramu i opisala nezgodu, koju su doživeli na semaforu, te se osvrnula i na Željka i otkrila kako se oseća:

- Hvala svima na brizi. Sve je okej, ništa strašno. Malo nas je čuknula žena na semaforu, Željko nije ni osetio, igrao je igrice - objasnila je Marija sve što se dogodilo.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

Marija o braku sa Sinišom

Tokom razgovora u Magazin In-u, voditeljka je upitala Mariju Kulić da li je tokom braka ikada došla u iskušenje da prevari svog supruga. Marija je bez oklevanja otkrila kakvo je stvarno stanje u njihovom domu.

— Ja imam divan brak, apsolutno nikada mi nije palo na pamet da ga prevarim, da se razvedem bilo je situacija kada sam ljuta, ali da ga prevarim ne — rekla je Marija.

Na njenu izjavu brzo se nadovezao muzičar Đorđe David sa opaskom.

1/4 Vidi galeriju Marija Kulić Foto: Printscreen Pink

— Sigurno joj je prošlo kroz glavu — dodao je Đorđe.

Međutim, Marija je ostala dosledna svom stavu i odlučno odgovorila.

— Nije nikada, ja sam sve dobila u svom mužu što sam htela. On nema razloga ni da bude ljubomoran, niti bilo šta. On mene zna od mojih 17 godina, i zajedno smo rasli. Sve što smo napravili, napravili smo zajedno i to je najvažnije — poručila je Kulićeva.

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