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Nebojša i Olivera Gudelj pravi su primer skladne i postojane porodice, u kojoj se ljubav, međusobno poštovanje i podrška podrazumevaju.

Njih dvoje godinama neguju odnos koji se temelji na bliskosti i razumevanju, a da su porodične vrednosti za njih na prvom mestu, može se videti i po trenucima koje dele sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Dar

Proslavljeni fudbaler je objavio fotografiju sa suprugom Oliverom, a prizor zaljubljenog para privukao je pažnju onih koji prate njihov život. Ipak, ono što je posebno raznežilo njihove pratioce nije bila samo fotografija, već komentar koji se ubrzo našao ispod nje. Za to se pobrinula njihova snaja Anastasija Gudelj, koja je u ime svog sina Ilijana baki i deki uputila najlepše reči.

„Moji najlepši bakica i dekica“, napisala je Anastasija, a ova nežna poruka pokazala je koliko je dolazak najmlađeg člana porodice ulepšao živote svih Gudelja.

Kao prvog dana

1/4 Vidi galeriju Porodica iznad svega Foto: Printscreen

Prvo unuče donosi posebnu radost u svaku porodicu, a čini se da ni Nebojša i Olivera nisu izuzetak. Uloga bake i deke sigurno nosi posebnu emociju, a upravo ovakvi mali, spontani trenuci najbolje oslikavaju toplinu porodičnih odnosa. Iako su navikli na velike sportske uspehe, javnost i život pod budnim okom medija, ovakve porodične sitnice otkrivaju njihovu nežniju stranu.

Poštovanje

Anastasijin komentar na fotografiju svekra i svekrve pokazao je koliko su joj važni dobri porodični odnosi i koliko joj znači bliskost sa Nemanjinim roditeljima.

Ljubav prema unuku Ilijanu sada je, bez sumnje, dobila posebno mesto u njihovim životima. Najmlađi član porodice uneo je novu energiju i radost, a svaki zajednički trenutak postao je dragocena uspomena. Zato ne čudi što su Anastasijine reči privukle pažnju i izazvale simpatije onih koji su ih pročitali.

Nebojša i Olivera Gudelj svojim primerom pokazuju da se stabilnost porodice ne ogleda samo u velikim rečima, već pre svega u svakodnevnoj podršci, poštovanju i ljubavi. Njihova zajednička fotografija i Anastasijin komentar podsetili su da su najlepši trenuci često upravo oni najjednostavniji kada su porodica i najmiliji na okupu.