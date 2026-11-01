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Rada Manojlović ponovo je privukla pažnju objavom na društvenim mrežama, a ovog puta pokazala je izdanje u kojem je teško ostati neprimećen. Pevačica je podelila fotografiju iz Knina, gde je pozirala ispred ogledala, a njen stajling odmah je privukao poglede.

Rada se odlučila za kratku, pripijenu haljinu u metalik srebrnoj nijansi, koja se presijava na svetlosti i dodatno naglašava njenu figuru.

Poseban detalj je crna čipka i bogati cvetni ukrasi kojima je haljina dekorisana duž dekoltea i sa strane, dajući celom izdanju pomalo glamurozan, ali i razigran izgled.

Kratak kroj istakao je njene noge, dok je gornji deo haljine otkrio ramena i dekolte. Plavu kosu nosila je raspuštenu, sa blagim volumenom, a upečatljiva šminka sa naglašenim očima zaokružila je čitavu kombinaciju.

Rada Manojlović Foto: Printscreen

"Radila sam i po 18 sati dnevno"

Rada je, inače, priznala da njeni počeci nisu bili nimalo laki.

- Radila sam godinama po 12, pa i čak i po 18 sati! To su uglavnom bila svadbena veselja, pod šatorom. Malo sam zarađivala, ali ja sam bila zadovoljna. Dešavalo se da nakon celodnevnog pevanja, kada podelim novac sa muzičarima, meni ostane 80 evra! I sa tim treba živeti! Na tim veseljima sam naučila mnoge pesme, koje i danas rado pevam. Zato sada od muzičara tražim da znaju isto koliko i ja pesama, a to je preko 3.000. Ja nemam unapred pripremljen repertoar, već kada izađem pred publiku, odlučim šta ću da pevam. Ako neka pesma loše prolazi, odmah idem na sledeću - kazala nam je nedavno.

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