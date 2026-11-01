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Darko Lazić se teško nosi sa gubitkom brata Dragana, čija ga smrt duboko pogađa. Iako se trudi da nastavi dalje i bude oslonac njegovoj deci, pevač priznaje da prazninu koju je brat ostavio niko ne može da popuni. U emotivnoj ispovesti otkrio je kako čuva uspomenu na njega, kakve planove ima za koncert posvećen njegovom životu, ali i kako se porodica trudi da pronađe snagu u najtežim trenucima.

Prvo je progovorio o svom gestu da prihvati da krsti dete koje je trebalo da krsti njegov pokojni brat Dragan.

1/6 Vidi galeriju Folker Darko Lazić ne može da se oporavi od gubitka brata koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći 11. marta Foto: Printscreen, Prinscreen/Instagram

- Moj pokojni brat je trebalo da mu krsti decu i onda se desilo šta se desilo, moj brat je poginuo. Ja sam bez razmišljanja prihvatio da krstim dete, bila je mala proslava, ručak, malo muzike... - rekao je Darko i progovorio o svom koncertu koji će posvetiti Draganu.

- Taj koncert je planirano da bude u oktobru, stvari se nisu odvijale kako treba, planiram da bude koncert na njegovu godišnjicu smrti 11. marta u znak sećanja na mog brata. Gosti će biti pevači koje je on voleo. Jedno mesto u prvom redu ostaće prazno, ostavljeno za njega. On za mene uvek živi i živeće, on je moja snaga - rekao je Lazić gostujući u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", a potom je otkrio koliko daje sve od sebe da Draganova deca što manje osete gubitak.

"Ne mogu da im zamenim oca"

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić Foto: Printscreen Pink

- Ja se trudim maksimalno da oni ne osete toliku patnju i bol. Stalno su kod mene deca, i moja i njegova. Ne razdvajam ih, što moja deca, to i njegova. Sve je to sveže i bolno, ali koliko toliko da se vrati neka boja, da nestane to sivilo. Pola mog života je odneo sa sobom. Izbegavam da pričam o tome, došao sam malo nestabilan. Trudim se da što manje primete ukućani i da im vratim osmeh na lice. Vidim da im fali otac i ja im to ne mogu zameniti, ali mogu da bude tu za njih za sve što im treba, iako im ne mogu zameniti oca - poručio je Lazić u pomenutoj emisiji.

Branka Lazić: Moje oči su izgubile sjaj

Podsetimo, Branka Lazić, majka Darka Lazića, oglasila se nakon pet meseci tuge zbog gubitka sina Dragana. Njene reči dirnule su mnoge.

Branka se dugo nije oglašavala na društvenim mrežama, ali se na pet meseci od Draganove pogibije oglasila tužnom objavom. Na slici se nalazi njen pokojni sin, sa osmehom na licu, a Branka je napisala:

- Onog dana kada su se tvoje oči zatvorile, moje su izgubile sjaj. Danas 5 meseci. - napisala je Branka tada.

Foto: Printscrean

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