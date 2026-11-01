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U iskrenoj ispovesti, Nada Obrić je progovorila o svom zdravstvenom stanju i prisetila se trenutka kada su joj doktori kazali da joj je ostalo još mesec dana života. Ipak, pevačica ističe da ne odustaje i smatra da je svaka bolest borba sa samim sobom.

- Dobro sam, borim se borim, i ne odustajem, tako i treba - rekla je Nada i otkrila da i dalje puši:

"Rekli su mi da imam galopirajući karcinom"

- Pušim od svoje 18. godine, što bi sada prestala, i kada sam bila na klackalici nisam odustajala, pa neću ni sada. Ne smemo da zaboravimo ko smo, svaka bolest je borba sa samim sobom, ali ne smemo odustati. Meni su rekli da imam galopirajući karcinom, ali sam se borila, nisam glumila doktora, nisam pratila internet medicinu, slušala sam lekara i borila sam se - rekla je Nada u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

1/4 Vidi galeriju Nada Obrić u emisiji "Premijera Vikend-Specijal" Foto: Printscreen Pink

Ona se prisetila teškog trenutka kada joj je saopšetno da joj je ostalo još mesec i po dana života:

- Kada mi je operisana i izvađena bešika, tada su mi rekli da mi je ostalo još mesec i po dana života, bila sam na terapiji, ja sam se borila. Išla sam na hemioterapiju i ponašala sam se kao da mi nije ništa, i govorili su mi ja sam luda. Nije sve bilo divno, niti normalno, ali sam se borila protiv loših misli - rekla je Nada pa dodala:

"Retko ko me pita da li mi nešto treba"

- Ja sam se i zaljubljivala i razvodila i sve prolazi i sve prođe, samo je pitanje kako ćete se boriti. Dva puta sam se razvela, život me nije mazio, a čitav život sam bila sama, sve sam postigla u životu sama, deca su mi divna, sve sam uradila šta sam htela, sada unuci idu stopama roditelja, svi su govorili "Lako je Nadi", a nije mi bilo lako, meni je trebalo par lepih reči, par zagrljaja, ja sam uvek rešavala probleme porodici, prijateljima, komšijama, a mene retko ko pita da li meni nešto treba.

Nada je otkrila da je uspela da odvoji svoj privatni život od poslovnog:

- Ja imam sve mreže, ali nikada ne čitam komentare o sebi, ja odradim posao, pa dođem svojoj kući kod moje porodice, i odvojila sam poslovno i privatno. Ja ne čitam o sebi, ali pročitam na mrežama o kolegama, i to me pogodi. Danas nema normalnih komunikacija iza mreža, smatram da je to greška, smatrala sam da ćemo uspeti da se uzvučemo iz tog zla, ali nećemo. Koje zlo nekog tera da drugome želi zlo, to mi nije jasno, ja sam vernik i to mene je spašavalo. Krug je čudo, krug kreće i završava se na istom mestu, ja sam bila jaka i učila sam moju decu, išli smo zajedno i kako ja slabim, tako oni jačaju, bitno je da ne želiš drugome zlo, jer će više ljudi biti srećno - dodala je Nada u pomenutoj emisiji.

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