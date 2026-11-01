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Danas je gledamo na malim ekranima, ali iza osmeha voditeljke Kristine Iglendže krije se teško detinjstvo. Tokom rata ostala je bez doma, sa porodicom stigla u izbegličkoj koloni, a najteže joj je bilo kada je gledala majku koja se borila da svojoj deci obezbedi osnovne stvari.

Teško detinjstvo uticalo je i na Kristininu odluku da veoma rano počne da zarađuje.

Bila je svesna da njeni roditelji ne mogu da joj priušte sve što imaju njeni vršnjaci, pa nije želela da od njih traži ono za šta nisu imali novca

Kristina Iglendža Foto: Pritnscreen, Printscreen/Instagram

Još kao veoma mlada prodavala je sladoled, a kasnije je radila i u kafiću. Nijedan posao nije smatrala ponižavajućim, jer je znala koliko je njenoj porodici bilo teško.

Nije se stidela skromnih uslova u kojima je odrastala, trudila se da postane samostalna. Upravo zato je, kako je ranije govorila, naučila da se ne predaje kada naiđu problemi.

Ratno iskustvo, izbeglištvo i porodična borba ostavili su dubok trag na njoj, ali su je istovremeno naučili upornosti.

kurir / grand

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18:32
20261031-STARS-EP633-SUBOTA-WEB Izvor: Kurir TV

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