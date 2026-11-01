"Hvala svima što ste brinuli kako sam. Dobro sam!"

"Doktori kažu da će oporavak da bude dug i bolan, ali mora to tako. Njoj je polomljeno rame, nagnječen kuk i jagodica. Dečko koji ju je vozio je danas operisan, operisali su mu butnu kost, kuk i ruku.Još uveki ne znamo tačan uzrok nesreće, znam samo da je godinama koristio psihijatriske lekove, da je vozio 100 na sat i da nije imao alkohol u krvi, tako su meni rekli. Tijana neće njega krivično goniti šta god da se ispostavi. Za tu tužbu ne znam ni sama da li je podržavam, i ona je kriva, bez obzira što je moje dete. Nije trebala da ulazi sa njim u automobil, a zna kakvu terapiju ima ".