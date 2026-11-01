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Sestra Miljane Kulić je takođe pre izvesnog vremena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila zbog neprilagođene brzine zadobila prelom desne nadlaktice, zbog čega je smeštena u bolnicu.

Nakon par dana dana puštena je na kućno lečenje.

Miljanina sestra sada se oglasila na Instagramu prvi put nakon udesa tada i na storiju objavila svoju fotografiju, na kojoj se vidi da joj je ruka u gipsu, a uz to je kratko napisala:

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Foto: Pritnscreen

"Hvala svima što ste brinuli kako sam. Dobro sam!"

"Tijana je u utorak izašla iz bolnice, ima jake bolove, ali je bolje nego što je bila", rekla je Marija Kulić, njena majka.

"Doktori kažu da će oporavak da bude dug i bolan, ali mora to tako. Njoj je polomljeno rame, nagnječen kuk i jagodica. Dečko koji ju je vozio je danas operisan, operisali su mu butnu kost, kuk i ruku.Još uveki ne znamo tačan uzrok nesreće, znam samo da je godinama koristio psihijatriske lekove, da je vozio 100 na sat i da nije imao alkohol u krvi, tako su meni rekli. Tijana neće njega krivično goniti šta god da se ispostavi. Za tu tužbu ne znam ni sama da li je podržavam, i ona je kriva, bez obzira što je moje dete. Nije trebala da ulazi sa njim u automobil, a zna kakvu terapiju ima ".

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23:33
Stars 634 01.11.2026 Izvor: Kurir TV