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Muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović podelila je na svom Instagram profilu neodoljiv video koji je raznežio i oduševio brojne pratioce. Naime, njen sin Veljko snimao je svog najstarijeg naslednika Željka tokom fudbalskog treninga, zabeleživši trenutak čiste dečje radosti.

Mali Željko je vešto zatresao protivničku mrežu, dao gol, a potom uz osmeh i raširene ruke potrčao u zagrljaj malim saigračima koji su mu oduševljeno „bacili kosku“. Ponosni otac nije krio sreću s terena, dok je snimak ubrzo osvanuo i na Cecinom profilu.

Folk diva nije skrivala ponos zbog sportskih uspeha svog unuka, jasno pokazavši koliko uživa u njegovom odrastanju i svakom postignutom golu.

Veljko ne krije oduševljenje što je njegov naslednik, kojeg je dobio sa Bogdanom, počeo da trenira jedan od najzahtevnijih i najskupljih sportova na svetu – fudbal. Mali Željko već je pokazao ozbiljnu disciplinu i talenat, a nema sumnje da je tata ponosan što je njegov sin danas dao gol.

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek aktuelna Foto: Printscreen/kurir, Kurir Televizija, Printscreen

Veljko Ražnatović insistira da njegovi sinovi Cecu zovu "baba"

Inače, Veljko je jednom prilikom istakao da insistira na tome da njegovi sinovi njegovu majku Svetlanu Ražnatović Cecu zovu "baba".

- Pogrešno je što je zovu Ceca. Stariji, Željko je tako zove, to je pogrešno. Ona je baba tom detetu. Neće te ono zvati "Ceco", kao što ni mene neće da oslovljava sa "Veljko" - pričao je on.

- Da li je Krstan zove baka ili? - upitala je voditeljka.

- To može dok su mali, ali kad budu malo stariji, neće tako biti, htela ona ili ne - istakao je bokser.

- Moraće da je zovu baka? Zašto insistiraš na tome? - upitan je.

- Moraće. Zato što je to neki ciklus života, Bože... Nisam je ni ja zvao Svetlana, nego sam je zvao majko - odgovorio je Veljko.

1/5 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: Marko Karović, Damir Dervišagić

Pogledajte dodatni snimak: