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Posle godina i godina šuškanja o odnosu Biljane Jevtić i Saše Popovića, pevačica je konačno rešila da odgovori na tvrdnje da je nekadašnji direktor "Granda" bio zaljubljen u nju.

Gostujući u jednoj emisiji, voditelj je upitao Bilju o ovoj priči, ali je ona isprva pokušala da izbegne temu.

- Je l' možemo mi te teme da preskočimo? Molim vas... Nema svrhe, to se sve zna. Kako ništa, ja sam njega poznavala preko... Nismo se uopšte družili. To je još dok sam ja sa Radom bila, pa me ona odvela na jedan koncert slučajno i onda kaže: 'Aj da vidiš kako to izgleda'. Veliki koncert, znaš, ja sam tek bila na početku. Tu sam ja Sašu videla, ako sam progovorila dve reči, i više ne - ispričala je Biljana.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić uvek na raspolaganju ugroženima Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić, Printscreen

Pevačica je potom objasnila da joj i dalje nije jasno zbog čega je Popović svojevremeno priznao da je bio zaljubljen u nju, te nije sigurna da li je u pitanju iskreno priznanje ili šala.

"Sve je to prolazno"

- E sad, odakle je to njemu izletelo, da li je to iz šale, zezanja, mislim, stvarno nemam pojma, ali stvarno nisam imala... - rekla je pevačica, pa dodala opasku o ostalim kolega sa estrade:

- On je jedan od jednih koji su samo javno rekli, ostali su sigurno koji misle pa ćute - izjavila je ona u emisiji "Pretres".

Na konstataciju voditelja da su u to vreme mnogi muškarci bili zaljubljeni u nju, pevačica je rekla sledeće:

- Ma ajde, nisu svi... Pa ne znam, lepo, ali sve je to prolazno - zaključila je Biljana kroz osmeh.

Ovako je ranije govorila o njihovom odnosu

1/8 Vidi galeriju Saša Popović nekad Foto: ATA Images / Antonio Ahel, Munja, Privatna Arhiva

- Video me je na nekom takmičenju i kasnije u Kragujevcu. On je zapamtio te bele čizmice što sam nosila i prišao mojoj prijateljici Radi i pitao: "Ko je ova devojka?". Ona mu je rekla: "Ma, beži, šta se raspituješ". "Ne", kaže on: "Ja sam stara čekalica". Posle smo se upoznali - rekla je Biljana jednom prilikom, a na konstataciju da nije pala na njegov šarm, odgovorila je:

- Pa neka to ostane tajna, sada će on ovo da pročita, pa da kaže: "A, ovo mi nisi rekla" - svojevremeno se našalila pevačica, pre nego što je Saša, nažalost, izgubio bitku sa opakom bolešću.

Godinu dana čekala Acu da se vrati

Bilja, inače, uživa u skladnom braku sa Acom Ilićem, a svojevremeno je otkrila da je bila spremna na to da ga čeka godinu dana da se vrati iz vojske.

Naime, Bilja ni sama, kako je rekla, ne zna kako joj je pošlo za rukom da to izdrži, a da se ljubav ne ugasi.

- Sećam se da smo sedeli na prvom sedištu u kombiju i da smo stalno razmenjivali nežnosti. Malo smo se svađali i bili ljubomorni jedno na drugo, ali sve te sitne čarke danas su iza nas. Zapravo, pravi test naše ljubavi bio je kada sam deset meseci čekala Aleksandra da se vrati iz vojske. Ne znam kako sam izdržala, ali sam tada shvatila da se u životu sve može, samo ako je želja dovoljno velika - kazala je Biljana jednom prilikom.

1/7 Vidi galeriju Biljana Jevtić i Aca Ilić Foto: Marko Karovic

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